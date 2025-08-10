La tremenda lección que el dueño de Melgar le dio a Joel Raffo en el Gallardo

FBC Melgar entró en una crisis de resultados que tiene a todos los hinchas muy angustiados, pues no están peleando el Torneo Clausura. En lo que va del inicio del certamen solo han sabido ganar en una oportunidad. Esto los mantiene en la mitad de la tabla muy lejos de la zona de premio. Por ello su dueño tuvo una acción que sorprendió a todos y que quedó grabado en video tras el partido.

Y es que tras culminado el juego contra Sporting Cristal que terminó en derrota por 1-0, el dueño decidió acercarse a los hinchas que habían acudido al Estadio Alberto Gallardo. La idea fue tratar de tranquilizar a los fanáticos por esta crisis que están viviendo, demostrando que están buscando cambiar algunas cosas en el club para que se pueda dar una mejoría.

“Nadie quiere esta situación. Soy el primero que está molesto. En los momentos felices no aparezco y ahora doy la cara. Ahora con la llegada de Juan Reynoso van a haber cambios. Soy el primero que quiere ganar. No estoy contento con esta situación”, manifestó a los hinchas.

Tremenda lección a Joel Raffo en su estadio

Si bien hoy Sporting Cristal está en una buena situación, en el momento en el que ‘las papas queman’ resalta por su ausencia Joel Raffo. Quien en más de una oportunidad ha tratado de estar lo más lejos posible de la hinchada. Algo que termina siendo un gran contraste con lo hecho por el dueño de Melgar que no se ocultó y trató de demostrarle a los hinchas que está de su lado en vez de ser su enemigo.

Joel Raffo (Foto: Sporting Cristal).

Hoy en día a pesar de los buenos resultados, Raffo sigue siendo uno de los personajes menos queridos del club por su ausencia en el apoyo al equipo. Los hinchas sienten que no es parte del equipo, siendo dueño debería buscar más los intereses del club. Por lo que se ha dado una situación de odio muy importante, la cual solo podrá ser salvada con buenos resultados como los que vienen teniendo en estos momentos.

¿Cuál es el próximo partido de Sporting Cristal?

Tras el triunfo con gol de Ian Wisdom en el Estadio Alberto Gallardo en la fecha número cinco del Torneo Clausura ahora se viene un nuevo reto de visita. En el que intentarán ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Su siguiente juego será el día sábado 16 de agosto en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina en Juliaca frente a Binacional a las 17:30 horas. Este duelo será transmitido por L1 Max, pero podrás seguir todos los acontecimientos, como los goles y el minuto a minuto EN VIVO y GRATIS desde Bolavip Perú.

