El hincha de Sporting Cristal tenía razón, Irven Ávila expuso a Joel Raffo y Julio César Uribe

Luego de la importante victoria que consiguió Sporting Cristal el día de hoy frente a FBC Melgar, muchos quizá pensarían que la felicidad y la algarabía del 1-0 con gol de Ian Wisdom ocultaría cualquier tipo de falencia en el equipo que desde hace mucho tiempo es cuestionada por los aficionados y que hoy deja en clara evidencia las tardías decisiones de Joel Raffo y Julio César Uribe.

Esta premisa se basa en la más reciente expulsión de Irven Ávila en el Estadio Alberto Gallardo, la cual por cierto fue bastante llamativa por la manera en que se dio al agredir a un rival arequipeño. Entonces, ¿si no está el ‘Cholito’ en Sporting Cristal, quién es el delantero central? En esta ocasión fue Fernando Pacheco quien tomó dicha posición y vaya que lo hizo bien, sobre todo en el primer tiempo.

Frente a dicha situación, los hinchas rimenses siguen reclamando el arribo del atacante extranjero como uno de los refuerzos más importantes que necesita la plantilla liderada técnicamente por Paulo Autuori. No es nada personal con Irven Ávila ni nada por el estilo, pero lo concreto es que la ofensiva celeste requiere de un salto de calidad y de mayor jerarquía si es que quieren ser campeones.

¿Quién es el ‘9’ extranjero que suena con fuerza en Sporting Cristal?

Durante las últimos días se pudo conocer que Daniel Amorim, delantero brasileño de 35 años, sería uno de los candidatos para reforzar a Sporting Cristal. Si bien no existe una información concreta de la posible propuesta, lo cierto es que Paulo Autuori tendría conocimiento de este ‘9’ y en las próximas horas se definiría si es que se desliga del Operário Ferroviário de la Serie B del Brasileirao.

Fuente: Blog do Torcedor

Otro de los posibles refuerzos que recientemente sonó en el Rímac llegaría desde Italia. En la edición de hoy del programa ‘Después de todo’ de ‘Movistar Deportes’, fue el comunicador Diego Rebagliati quien se animó a soltar lo que sería una verdadera bombaza para la Liga 1. Si bien no quiso anunciar el nombre del protagonista en cuestión, sí dijo que mañana se conocerían los detalles.

¿Por qué Joel Raffo y Julio César Uribe hoy están en más evidencia que nunca?

Con la expulsión de Irven Ávila y la falta de recambio en la ofensiva de Sporting Cristal, claramente el arribo del refuerzo extranjero se hace esperar y mucho entre los aficionados cerveceros. A raíz de ello es que las decisiones de Joel Raffo y Julio César Uribe dejan bastante qué desear en estos momentos del Torneo Clausura 2025 cuando claramente el objetivo del equipo es pelear por el título.

Fuente: Sporting Cristal

Jugadores como Maxloren Castro, Mateo Rodríguez y Jair Moretti vienen alternando en el plantel principal, pero no son figuras estelares o a quienes se les pueda otorgar el peso del gol en el equipo. Veremos en qué termina esta situación y si es que finalmente en las próximas horas se conocerá de manera oficial quién es el ‘9’ extranjero que llegará al Rímac como el nuevo goleador.

