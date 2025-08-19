Juan Reynoso debutó con triunfo en Melgar y ya piden que vuelva urgente a México

Juan Reynoso ya hizo su debut en el fútbol peruano y lo hizo con creces. El ‘cabezón’ sacó a FBC Melgar de su mala racha sin poder ganar, consiguiendo un triunfo agónico en la última fecha. Esto ha llegado impresionar no solo en el Perú, sino también en el extranjero y especialmente en México. En el país ‘Azteca’ incluso ya piden la vuelta del DT nacional.

En la última jornada de la Liga 1, el cuadro ‘dominó consiguió un triunfo vital en la ciudad de Arequipa. Los dirigidos por Reynoso lograron ganar en el minuto 90 frente a Ayacucho FC. El tanto del triunfo fue de Gregorio Rodríguez que le dio una alegría a los sureños que no ganaban hace cuatro fechas.

Esto ha hecho que Juan Reynoso vuelva a estar en el ojo público y es por eso que en México ya lo extrañan. Un hincha no dudó en pedirlo de regreso en Puebla, pues considera que podría ayudarlos en el tema defensivo, algo en lo que no están muy bien. Mientras que el ‘cabezón’ es un especialista en tener equipos que ponen el ‘autobús’ en los partidos.

Hincha pide a Juan Reynoso (Foto: X).

Habrá que ver como le termina de ir a Juan Reynoso hasta final de temporada, pues esta puede ser una gran oportunidad para que vuelva al extranjero. Su paso por la Selección Peruana lo terminó por lapidar, dejándolo sin muchas opciones para volver al ruedo. Ahora con el cuadro arequipeño podría demostrar una faceta diferente que le permita abrirse nuevas puertas.

¿Cómo le fue a Juan Reynoso en Puebla?

Club Puebla fue el primer equipo que le abrió las puertas en el extranjero a Juan Reynoso como entrenador principal. A este equipo llegó el 26 de agosto del 2019 y estuvo hasta el 05 de diciembre del 2020. En esta etapa llegó a dirigir un total de 46 partidos, consiguiendo 16 victorias, 9 empates y 21 derrotas con un saldo de 54 goles a favor, 59 en contra y 57 puntos ganados.

Este fue el equipo que le permitió dar el gran salto en el fútbol mexicano, para luego pasar a dirigir a Cruz Azul, conjunto con el cual le terminó de ir mucho mejor. Con la ‘Máquina Cementera’ consiguió ganar el Torneo Clausura 20/21 y el Campeón de Campeones 20/21.

Juan Reynoso en Puebla (Foto: Getty).

Juan Reynoso busca hacer historia con Melgar

Su vuelta al fútbol peruano es con la idea de volver a hacer historia con el cuadro de Melgar. Conjunto con el que logró su segundo título nacional en el año 2015. Ante todo pronóstico el ‘cabezón’ logró imponerse a Sporting Cristal en la final nacional y en Arequipa hizo que el ‘Dominó’ logre el campeonato en el año de su centenario.

