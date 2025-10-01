Alianza Lima estrena su nueva camiseta morada en el partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú ante Atlético Grau. Este miércoles 1 de octubre se conoció la tercera indumentaria del conjunto íntimo, que ya viene siendo un clásico en los últimos años y tiene un motivo religioso detrás. Conoce los detalles a continuación.

El partido Alianza Lima vs. Atlético Grau sorprendió antes de su inicio con la nueva camiseta del elenco local en Matute. Es que todos sus futbolistas salieron al campo de juego con una llamativa camiseta de color morado, que no es más que una costumbre por su relación con el Señor de los Milagros.

¿Por qué Alianza Lima usa una camiseta morada?

Como viene siendo costumbre, durante el mes de octubre, Alianza Lima cambia su tradicional camiseta blanquiazul por la morada en honor al Señor de los Milagros. Año a año, los hinchas esperan por la nueva versión de su equipación para este mes.

La historia es bien conocida respecto a la camiseta y su relación con el Cristo Morado. Todo se debe a un hecho ocurrido en 1971 con el mítico utilero José Carrión Meigg, más conocido como Chino Pepe, muy devoto del Señor de los Milagros.

El utilero Chino Pepe junto a un histórico de Alianza Lima, ‘Perico’ León (X @ArribaAL_1901).

En la previa a un partido ante Sporting Cristal en dicho año, informó que las camisetas blanquiazules titulares no pudieron secarse por la lluvia anterior. Por lo cual, ante la amenaza de sus jefes, decidió recurrir a la tela de los hábitos y, así, confeccionar una nueva indumentaria.

Así, Chino Pepe creó una camiseta morada y blanca para Alianza Lima, la cual fue un rotundo éxito, pese al disgusto del presidente Alfonso Ferreyra. Aquella indumentaria fue histórica para el elenco íntimo, ya que le ganó al Cristal por 2-1 con goles de Teófilo Cubillas y César Cueto en el Estadio Nacional.

Alianza Lima usó por primera vez la camiseta blanquimorada en 1971 (X @alianzaretropic).

Al siguiente partido, en Trujillo, ante Carlos Mannucci, fue goleada 5-2 con la misma camiseta. Así nació la tradición para Alianza Lima y, desde ese momento, utiliza una indumentaria morada. Al mismo tiempo, es usual que jugadores, cuerpo técnico y demás personal del club rinda culto y respeto al Señor de los Milagros antes de los partidos.

¿Dónde comprar y cuánto sale la camiseta morada de Alianza Lima?

La camiseta morada de Alianza Lima está disponible desde hace varios días en la tienda digital de la marca que lo viste, Nike. Puedes acceder a su sitio web oficial en Perú para poder adquirirla de manera directa.

Según el sitio web oficial de Nike en Perú, esta indumentaria de octubre para el conjunto ‘grone’ tiene dos versiones: una con todos los sponsors del club, tal cual utiliza el primer equipo y otra versión sin dichas marcas.

El precio de la primera, la que utiliza Alianza Lima en el duelo ante Grau, es de 289.90 soles. Si lo quieres personalizar para que tenga el nombre y el dorsal de algún futbolista, puedes hacerlo, pero sólo con tres nombres: Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Hernán Barcos y sus respectivos números (5, 34 y 9, respectivamente). Eso tiene un costo extra de 29.90 soles, por lo que el precio total pasaría a ser de 319.80 soles.

En cambio, la versión que no tiene sponsors, tanto para hombre como para mujer tiene un precio de 269.90 soles. Con la posibilidad de sumarle nombre y dorsal pasaría a valer 299.80 soles.

