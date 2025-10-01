GRATIS y EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau vía L1 MAX: mira HOY el partido por el Torneo Clausura

Alianza Lima vs. Atlético Grau juegan HOY desde las 8:30 PM EN VIVO y EN DIRECTO desde el estadio de Matute. El partido es válido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y se podrá VER GRATIS vía L1 MAX y ONLINE por la aplicación oficial de L1 MAX para celulares e internet.
Alianza Lima llega tras perder ante Cienciano en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y, además, tiene siete bajas en su plantel: Pablo Lavandeira, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Eryc Castillo.
Por el lado de Atlético Grau, el cuadro del técnico Ángel Comizzo vivirá el partido de forma emotiva pues es hincha de Universitario. De igual forma, Raúl Ruidíaz también quiere realizar una gran actuación y si es posible el gol mejor.
