Alianza Lima

GRATIS y EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau vía L1 MAX: mira HOY el partido por el Torneo Clausura

Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE vía L1 MAX: sigue el partido gratis por internet y desde tu celular.

¡RUIDÍAZ SUPLENTE!

El once oficial de Atlético Grau para su duelo ante Alianza Lima en Matute.

¡ONCE OFICIAL DE ALIANZA!

Así saldrá Alianza Lima para su duelo ante Atlético Grau y con la indumentaria morada en Matute.

ALIANZA SE VISTE DE MORADO

Ya está lista la camiseta morada de Alianza Lima para el duelo ante Atlético Grau en Matute.

LLEGÓ ALIANZA

Con Aquino como titular, Alianza ya calienta en el verde césped de Matute.

SVR SE VISTE DE MORADO

Comando Svr hará homenaje al Señor de los Milagros con un mural increíble.

ONCE CONFIRMADO DE ALIANZA

El once que manda Gorosito en el Alianza vs. Grau: Viscarra; Huamán, Estrada, Chávez, Trauco; Aquino, Ceppelini, Gaibor; Cantero, Quevedo y Guerrero.

¡MES MORADO PARA ALIANZA!

Comenzó octubre y Alianza Lima se rinde ante el Señor de los Milagros. Por eso vestirá su icónica camiseta morada de octubre.

¡RUIDÍAZ LA CARTA GOL!

Raúl Ruidíaz quiere anotarle a Alianza Lima y buscará ganar con nuevo look en La Victoria.

¡LAS BAJAS DE ALIANZA!

Alianza Lima llega verdaderamente golpeado tras no incluir en su convocatoria a Pablo Lavandeira, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Eryc Castillo.

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL ALIANZA VS. GRAU!

Muy buenas tardes amigos de Bolavip. En instantes empezamos el minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau.

Por Aldo Cadillo

Paolo Guerrero es titular en el Alianza vs. Grau EN VIVO vía L1 MAX.
© Producción Bolavip.Paolo Guerrero es titular en el Alianza vs. Grau EN VIVO vía L1 MAX.

Alianza Lima vs. Atlético Grau juegan HOY desde las 8:30 PM EN VIVO y EN DIRECTO desde el estadio de Matute. El partido es válido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y se podrá VER GRATIS vía L1 MAX y ONLINE por la aplicación oficial de L1 MAX para celulares e internet.

Alianza Lima llega tras perder ante Cienciano en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y, además, tiene siete bajas en su plantel: Pablo Lavandeira, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Eryc Castillo.

Por el lado de Atlético Grau, el cuadro del técnico Ángel Comizzo vivirá el partido de forma emotiva pues es hincha de Universitario. De igual forma, Raúl Ruidíaz también quiere realizar una gran actuación y si es posible el gol mejor.

Tras las expulsiones de Carlos Zambrano, el defensa top que Alianza Lima busca en Brasil y fue figura en Liga 1

Tras las expulsiones de Carlos Zambrano, el defensa top que Alianza Lima busca en Brasil y fue figura en Liga 1

