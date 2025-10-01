GRATIS y EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau vía L1 MAX: mira HOY el partido por el Torneo Clausura

Muy buenas tardes amigos de Bolavip. En instantes empezamos el minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau.

Alianza Lima llega verdaderamente golpeado tras no incluir en su convocatoria a Pablo Lavandeira, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Eryc Castillo.

Raúl Ruidíaz quiere anotarle a Alianza Lima y buscará ganar con nuevo look en La Victoria.

Comenzó octubre y Alianza Lima se rinde ante el Señor de los Milagros. Por eso vestirá su icónica camiseta morada de octubre.

El once que manda Gorosito en el Alianza vs. Grau: Viscarra; Huamán, Estrada, Chávez, Trauco; Aquino, Ceppelini, Gaibor; Cantero, Quevedo y Guerrero.

Comando Svr hará homenaje al Señor de los Milagros con un mural increíble.

Con Aquino como titular, Alianza ya calienta en el verde césped de Matute.

Así saldrá Alianza Lima para su duelo ante Atlético Grau y con la indumentaria morada en Matute.

El once oficial de Atlético Grau para su duelo ante Alianza Lima en Matute.

Alianza Lima vs. Atlético Grau juegan HOY desde las 8:30 PM EN VIVO y EN DIRECTO desde el estadio de Matute. El partido es válido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y se podrá VER GRATIS vía L1 MAX y ONLINE por la aplicación oficial de L1 MAX para celulares e internet.

Por el lado de Atlético Grau, el cuadro del técnico Ángel Comizzo vivirá el partido de forma emotiva pues es hincha de Universitario. De igual forma, Raúl Ruidíaz también quiere realizar una gran actuación y si es posible el gol mejor.