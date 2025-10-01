¿Por pedido de Néstor Gorosito? Se filtró la lista de 14 jugadores que podrían irse de Alianza Lima a fin de año

Si bien ahora mismo Alianza Lima ultima detalles para enfrentar a Atlético Grau de Piura en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en la interna del club podrían estar ‘cocinándose’ alguna novedades muy importantes de cara a la temporada 2026. Teniendo en cuenta que siempre hay fichajes que llegan desde otros equipos y del extranjero, lo que llama la atención es la amplia lista de jugadores que podrían irse a fin de este año.

Acaba de filtrarse una extensa nómina de exactamente 14 jugadores que estarían próximos a decirle adiós al primer equipo de Alianza Lima. No estamos hablando necesariamente de un pedido explícito por parte de Néstor Gorosito ni de su comando técnico, teniendo en cuenta que se mantendrían en la institución el próximo año, sino más bien de un aspecto netamente de tiempo contractual.

Fuente: Alianza Lima

Ángelo Campos, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Marco Huamán, Ricardo Lagos, Fernando Gaibor, Pablo Lavandeira, Alan Cantero, Hernán Barcos, Paolo Guerrero, Fabrisio Mesías, Brian Arias, Mauricio Arrasco y Said Peralta son los jugadores que están en una especie de lista negra al terminar contrato a fines de este año 2025, según el diario local ‘Líbero’, lo cual claramente podría desencadenar en una tremenda y sorpresiva renovación de la plantilla oficial de Alianza Lima.

Eryc Castillo es el único jugador que ya renovó su contrato con Alianza Lima

En principio, la lista de posibles salidas de Alianza Lima de cara a la temporada 2026 estaba compuesta por 15 jugadores y Eryc Castillo salió de la misma tras revelarse hace algunos días que todo está acordado para que se quede en el club hasta el año 2028 y con ello es que la directiva asegura a uno de sus principales baluartes que durante esta temporada ha sabido destacar, tanto a nivel de la Liga 1 como en Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Es de esta manera que ‘La Culebra‘ es uno de los fijos en el fututo del equipo victoriano. Ahora, también habría que destacar que de acuerdo a cómo termina la campaña de la Liga 1 2025 se darían las respectivas novedades, sobre todo con jugadores mayores y experimentados como son los casos de Paolo Guerrero y Hernán Barcos que deberían tomar una decisión sobre la continuidad de sus carreras. Además, los extranjeros tampoco se quedan atrás y deberán ser evaluados al mínimo detalle para analizar su posible continuidad o no.

Día, hora y canal del Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau de Piura el día de hoy miércoles 1 de octubre a las 20:30 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En cuanto a la transmisión oficial, el duelo estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, podrás vivir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Alianza Lima

