Aldo Corzo volvió a ser titular en Universitario de Deportes y terminaron ganando en Arequipa. Pero una de las grandes incógnitas es el motivo por el que es nuevamente usado, pues se esperaba que sea considerado como un jugador suplente tras otras opciones que tiene el equipo. Pero resulta que su aparición en el once titular no es casualidad.

Jorge Fossati tiene uno de los dolores de cabeza que varios técnicos desean tener siempre. Que es básicamente tener varios jugadores de buen nivel en un mismo puesto y en la zaga central la ‘U’ tiene bastante calidad. Por eso es complicado elegir a los que arrancarán cada partido.

César Inga ha hecho los méritos para estar siempre en el equipo titular, pero en este caso fue el sacrificado para que Aldo Corzo ingrese. Decisión que para muchos se trata de la famosa ‘Argolla’ en el fútbol. Pero el periodista Diego Rebagliati dio a conocer que es lo que realmente pasa y ha varios dejará sorprendido.

¿Por qué Aldo Corzo volvió a ser titular en Universitario?

En el programa DyT de Youtube, Diego Rebagliati tocó el tema del supuesto favoritismo que tiene Aldo Corzo en la ‘U’. Pero, su respuesta a la situación ha hecho que la imagen cambie y se pueda ver más como un manejo de grupo muy bueno por parte del uruguayo.

“La alineación inicial de la ‘U’ tiene que ver con algo que el hincha sigue sin darle tanta ‘bola’, que es el equilibrio del vestuario. Sentar a Riveros y Corzo fue una jugada valiente en el clásico. Le sale bien a Fossati, pero no es sostenible en el tiempo, porque ambos han tenido un par de malos partidos, pero son tipos muy pesados en el día a día para tenerlos de suplentes”, comenzó diciendo.

Luego explicó la realidad de la situación en particular de Aldo Corzo, para que se pueda entender un poco más como se está tratando el tema.

“Algunos dicen ‘la argolla con Corzo…’, no es argolla, es manejar un plantel donde tienes líderes, tienes capitanes, y no puedes de la noche a la mañana decirle a Corzo que no juega nunca más. Además, lo sentó en el clásico, no en cualquier partido. Eso sostenerlo en el tiempo es difícil y vas encontrando los momentos; Riveros termina entrando y dándote el triunfo”, explicó.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

Universitario de Deportes descansará en la jornada número 9 del Torneo Clausura que se jugará a mitad de semana. Esto le permitirá llegar mejor descansado a otro duelo en provincia, pero esta vez no irán a la altura para su suerte.

Esto debido a que el siguiente juego ante UTC se desarrollará en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los cajamarquinos decidieron que este juego se desarrolle en esta ciudad en busca de mejorar la taquilla. El partido se llevará a cabo el día sábado 20 de setiembre desde las 19:00 horas. La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 Max, pero todos los incidentes estarán gratis en Bolavip Perú.

