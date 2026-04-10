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¿Por qué no se juega la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú este sábado 11 y domingo 12 de abril?

La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se postergó por un escenario de enorme relevancia nacional. A continuación, conoce todos los detalles al respecto.

Liga 1 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Liga 1 2026.

La Liga 1 2026 tendrá un receso este fin de semana y por ende la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 no se disputará. Si bien serán unos días muy importantes para que cada uno de los equipos recuperen a jugadores lesionados y los entrenadores contarán más tiempo para planificar sus trabajos, a continuación vamos a conocer el motivo de esta repentina paralización.

No tiene nada que ver con un escenario netamente deportivo o algo por el estilo, sino que hablamos de un evento masivo como son las elecciones nacionales. Así es, el próximo domingo 12 de abril se darán las votaciones para Presidente y Vicepresidentes de la República, Senadores y Diputados del Congreso y Representantes ante el Parlamento Andino.

En base a este contexto es que desde la organización de la Liga 1 optó por postergar la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de este sábado 11 y domingo 12 de abril ya que se entiende que la policía nacional estará abocada en resguardar los centros de votación, además para que los futbolistas y personal en general de las instituciones puedan ejercer su voto con total normalidad.

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Martes 14 de abril

  • CD Moquegua vs. Juan Pablo II | 13:00 | Estadio 25 de Noviembre
  • ADT vs. Alianza Lima | 15:15 | Estadio Unión Tarma
  • Sport Boys vs. FBC Melgar | 20:00 | Estadio Miguel Grau del Callao
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Miércoles 15 de abril

  • UTC vs. Sport Huancayo | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Miércoles 22 de abril

  • Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | 13:00 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
  • Atlético Grau vs. Sporting Cristal | 15:00 | Estadio Campeones del 36
  • Cusco FC vs. FC Cajamarca | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Universitario de Deportes vs. Deportivo Garcilaso | 20:30 | Estadio Monumental

Jueves 23 de abril

  • Los Chankas vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Los Chankas
Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Los Chankas97201810823
2Alianza Lima9621125720
3Cienciano961222121019
4Universitario9531127518
5UTC94231211114
6Cusco FC94141210213
7Juan Pablo II94141521-613
8Comerciantes Unidos93331313012
9Sporting Cristal93241613311
10Alianza Atlético925298111
11FBC Melgar93241313011
12Deportivo Garcilaso9243910-110
13CD Moquegua9315815-710
14ADT9234912-39
15Sport Huancayo9225913-48
16Sport Boys9225812-48
17Atlético Grau9144510-57
18FC Cajamarca91261017-75

DATOS CLAVES

  • La fecha 10 del Torneo Apertura fue postergada debido a las elecciones nacionales que se realizarán el domingo 12 de abril en Perú.
  • La programación de la fecha 10 se dividirá en dos etapas: una parte se jugará entre el 14 y 15 de abril, mientras que los duelos de los equipos grandes (Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal) se completarán el 22 y 23 de abril.
  • Los Chankas asumieron el liderato de la tabla de posiciones con 23 puntos, desplazando a Alianza Lima tras la novena jornada.
Renato Pérez
Renato Pérez
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