¿Por qué no se juega la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú este sábado 11 y domingo 12 de abril?

La Liga 1 2026 tendrá un receso este fin de semana y por ende la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 no se disputará. Si bien serán unos días muy importantes para que cada uno de los equipos recuperen a jugadores lesionados y los entrenadores contarán más tiempo para planificar sus trabajos, a continuación vamos a conocer el motivo de esta repentina paralización.
No tiene nada que ver con un escenario netamente deportivo o algo por el estilo, sino que hablamos de un evento masivo como son las elecciones nacionales. Así es, el próximo domingo 12 de abril se darán las votaciones para Presidente y Vicepresidentes de la República, Senadores y Diputados del Congreso y Representantes ante el Parlamento Andino.
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En base a este contexto es que desde la organización de la Liga 1 optó por postergar la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de este sábado 11 y domingo 12 de abril ya que se entiende que la policía nacional estará abocada en resguardar los centros de votación, además para que los futbolistas y personal en general de las instituciones puedan ejercer su voto con total normalidad.
Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Martes 14 de abril
- CD Moquegua vs. Juan Pablo II | 13:00 | Estadio 25 de Noviembre
- ADT vs. Alianza Lima | 15:15 | Estadio Unión Tarma
- Sport Boys vs. FBC Melgar | 20:00 | Estadio Miguel Grau del Callao
Comisión Disciplinaria respondió y cerró el caso de presunto insulto racista de Franco Coronel a Cristiano Da Silva
Miércoles 15 de abril
- UTC vs. Sport Huancayo | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
Miércoles 22 de abril
- Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | 13:00 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
- Atlético Grau vs. Sporting Cristal | 15:00 | Estadio Campeones del 36
- Cusco FC vs. FC Cajamarca | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Universitario de Deportes vs. Deportivo Garcilaso | 20:30 | Estadio Monumental
Jueves 23 de abril
- Los Chankas vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Los Chankas
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Los Chankas
|9
|7
|2
|0
|18
|10
|8
|23
|2
|Alianza Lima
|9
|6
|2
|1
|12
|5
|7
|20
|3
|Cienciano
|9
|6
|1
|2
|22
|12
|10
|19
|4
|Universitario
|9
|5
|3
|1
|12
|7
|5
|18
|5
|UTC
|9
|4
|2
|3
|12
|11
|1
|14
|6
|Cusco FC
|9
|4
|1
|4
|12
|10
|2
|13
|7
|Juan Pablo II
|9
|4
|1
|4
|15
|21
|-6
|13
|8
|Comerciantes Unidos
|9
|3
|3
|3
|13
|13
|0
|12
|9
|Sporting Cristal
|9
|3
|2
|4
|16
|13
|3
|11
|10
|Alianza Atlético
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|1
|11
|11
|FBC Melgar
|9
|3
|2
|4
|13
|13
|0
|11
|12
|Deportivo Garcilaso
|9
|2
|4
|3
|9
|10
|-1
|10
|13
|CD Moquegua
|9
|3
|1
|5
|8
|15
|-7
|10
|14
|ADT
|9
|2
|3
|4
|9
|12
|-3
|9
|15
|Sport Huancayo
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|-4
|8
|16
|Sport Boys
|9
|2
|2
|5
|8
|12
|-4
|8
|17
|Atlético Grau
|9
|1
|4
|4
|5
|10
|-5
|7
|18
|FC Cajamarca
|9
|1
|2
|6
|10
|17
|-7
|5
DATOS CLAVES
- La fecha 10 del Torneo Apertura fue postergada debido a las elecciones nacionales que se realizarán el domingo 12 de abril en Perú.
- La programación de la fecha 10 se dividirá en dos etapas: una parte se jugará entre el 14 y 15 de abril, mientras que los duelos de los equipos grandes (Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal) se completarán el 22 y 23 de abril.
- Los Chankas asumieron el liderato de la tabla de posiciones con 23 puntos, desplazando a Alianza Lima tras la novena jornada.