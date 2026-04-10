¿Por qué no se juega la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú este sábado 11 y domingo 12 de abril?

La Liga 1 2026 tendrá un receso este fin de semana y por ende la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 no se disputará. Si bien serán unos días muy importantes para que cada uno de los equipos recuperen a jugadores lesionados y los entrenadores contarán más tiempo para planificar sus trabajos, a continuación vamos a conocer el motivo de esta repentina paralización.

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No tiene nada que ver con un escenario netamente deportivo o algo por el estilo, sino que hablamos de un evento masivo como son las elecciones nacionales. Así es, el próximo domingo 12 de abril se darán las votaciones para Presidente y Vicepresidentes de la República, Senadores y Diputados del Congreso y Representantes ante el Parlamento Andino.

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En base a este contexto es que desde la organización de la Liga 1 optó por postergar la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de este sábado 11 y domingo 12 de abril ya que se entiende que la policía nacional estará abocada en resguardar los centros de votación, además para que los futbolistas y personal en general de las instituciones puedan ejercer su voto con total normalidad.

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Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Martes 14 de abril

CD Moquegua vs. Juan Pablo II | 13:00 | Estadio 25 de Noviembre

ADT vs. Alianza Lima | 15:15 | Estadio Unión Tarma

Sport Boys vs. FBC Melgar | 20:00 | Estadio Miguel Grau del Callao

Miércoles 15 de abril

UTC vs. Sport Huancayo | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Miércoles 22 de abril

Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | 13:00 | Estadio Juan Maldonado Gamarra

Atlético Grau vs. Sporting Cristal | 15:00 | Estadio Campeones del 36

Cusco FC vs. FC Cajamarca | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Universitario de Deportes vs. Deportivo Garcilaso | 20:30 | Estadio Monumental

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Jueves 23 de abril

Los Chankas vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Los Chankas

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Los Chankas 9 7 2 0 18 10 8 23 2 Alianza Lima 9 6 2 1 12 5 7 20 3 Cienciano 9 6 1 2 22 12 10 19 4 Universitario 9 5 3 1 12 7 5 18 5 UTC 9 4 2 3 12 11 1 14 6 Cusco FC 9 4 1 4 12 10 2 13 7 Juan Pablo II 9 4 1 4 15 21 -6 13 8 Comerciantes Unidos 9 3 3 3 13 13 0 12 9 Sporting Cristal 9 3 2 4 16 13 3 11 10 Alianza Atlético 9 2 5 2 9 8 1 11 11 FBC Melgar 9 3 2 4 13 13 0 11 12 Deportivo Garcilaso 9 2 4 3 9 10 -1 10 13 CD Moquegua 9 3 1 5 8 15 -7 10 14 ADT 9 2 3 4 9 12 -3 9 15 Sport Huancayo 9 2 2 5 9 13 -4 8 16 Sport Boys 9 2 2 5 8 12 -4 8 17 Atlético Grau 9 1 4 4 5 10 -5 7 18 FC Cajamarca 9 1 2 6 10 17 -7 5

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DATOS CLAVES