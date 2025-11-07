Por qué se retrasó el partido Universitario vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs. Deportivo Garcilaso, partido correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, se retrasó algunos minutos en el Estadio Monumental de Lima. El duelo debía iniciar puntual a las 21:00 horas, pero hubo que esperar algunos minutos más debido a una situación en la previa.

Este partido es especial por varios motivos. Uno de ellos es porque se dará la ceremonia de premiación por el tricampeonato nacional para Universitario de Deportes. Esto se dará luego del partido ante Deportivo Garcilaso. Aún así, esto lleva a que el Estadio Monumental esté repleto de gente.

Los hinchas de la ‘U’ han ido llegando en gran cantidad para este encuentro, que también es el último del equipo de Jorge Fossati en el Coloso de Ate en este 2025. Por lo tanto, es una noche especial y se ha reflejado en la llegada del equipo ‘crema’ en medio de fuegos artificiales y muchos hinchas en los alrededores, lo que hizo difícil el arribo del bus.

¿Por qué se retrasó Universitario vs. Deportivo Garcilaso hoy?

Precisamente, esto también influyó en la llegada del Deportivo Garcilaso al Estadio Monumental. La gran cantidad de gente en las calles, alrededor del recinto, además del gran tráfico en la zona hizo que el plantel del ‘Pedacito de Cielo’ arribe menos de una hora antes del inicio del encuentro.

Así, por los problemas de tráfico, la gran cantidad de gente cerca del estadio y todo lo relacionado con lo protocolar en la previa, el partido inició con un poco de retraso. Esto ha significado un problema importante para los organizadores y delegados de la Liga 1.

De todas maneras, Garcilaso aceleró todos los procesos, desde su llegada al estadio hasta el calentamiento, para evitar una posible sanción por retraso.

El gran problema del retraso de Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Debido al retraso del inicio del partido Universitario vs. Deportivo Garcilaso, esto condiciona lo que serán los festejos y la premiación a la ‘U’ por ser campeón del Torneo Clausura y del título nacional, el tercero que conquistó de manera consecutiva.

¿Por qué? Es que al ser después la celebración deberán acortarlo todo lo posible, ya que a las 12 de la noche, ya siendo sábado 8 de noviembre, el Monumental de Lima cambiará de manos, ya que pasará a ser de Conmebol.

Esto se debe a que Conmebol pide tener el Estadio Monumental bajo su dominio con bastante tiempo de anticipación con respecto a la final de la Copa Libertadores 2026 (entre Palmeiras y Flamengo), la cual será en tres semanas, el próximo 29 de noviembre.

