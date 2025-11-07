Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado 2025 tras el Cusco FC 3-0 Sport Boys

En el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, Cusco FC y Sport Boys se enfrentaron el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En uno de los partidos más importantes de la jornada, finalmente fue triunfo con goleada incluida de los locales por 3-0 frente a un equipo rosado que no supo reaccionar a tiempo y que ahora regresan al Callao con las manos vacías.

En cuanto al trámite del partido, claramente fue Cusco FC quien tomó la iniciativa y trató de encimar a Sport Boys. Debido a la altura y al conocimiento de la cancha al jugar en condición de local, los imperiales abrieron el marcador a los 26 minutos de juego gracias a Facundo Callejo, quien por cierto sigue incrementando su cuota goleadora en el campeonato y se alista para quizá apuntar a otros horizontes.

Ya en el segundo tiempo, vimos un encuentro un poco más parejo dentro de lo posible ya que Sport Boys buscó el empate a como de lugar, aunque no fue suficiente. A los 53 minutos de juego fue Iván Colman quien anotó de penal y puso el 2-0 el marcador, con lo cual el partido empezó a definirse. A los 66′ volvió a aparecer Facundo Callejo para colocar el 3-0 y con lo cual el encuentro terminó con dicho resultado.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla del Acumulado 2025

Así se juega la Fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

13:00 | Cusco FC 3-0 Sport Boys

15:15 | Sporting Cristal vs. Cienciano

21:00 | Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 8 de noviembre

13:00 | Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos

15:15 | Juan Pablo II vs. Atlético Grau

Domingo 9 de noviembre

13:00 | UTC vs. Sport Huancayo

15:15 | Alianza Atlético vs. Alianza UDH

Lunes 10 de noviembre

15:00 | ADT vs. Los Chankas

Descansan

FBC Melgar

Alianza Lima

