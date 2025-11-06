¿Qué hará Universitario? Alianza Lima confirmó fecha y nuevo estadio para la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima confirmó la fecha de su Noche Blanquiazul 2026, que se llevará a cabo el 24 de enero. El equipo rival será Inter Miami, club que actualmente cuenta en sus filas con Lionel Messi y otras figuras internacionales como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Lo que quedaba por definir era el escenario del encuentro. Aunque inicialmente se especuló que se jugaría en el Estadio Nacional, finalmente el coloso de José Díaz no será la sede de este importante evento.

¿Dónde se llevará a cabo la Noche Blanquiazul 2026?

Según informó la periodista deportivo Ana Lucía Rodríguez, el esperado duelo entre Alianza Lima e Inter Miami se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

Si bien el Estadio Nacional ofrece un mayor aforo y se evaluó como opción por motivos de taquilla, finalmente se tomó la decisión de que el evento se realizara en el recinto victoriano, priorizando aspectos institucionales del club.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Inter Miami?

El esperado choque entre Alianza Lima e Inter Miami de Lionel Messi está programado para iniciar a las 20:00 horas de Perú. A continuación, te mostramos los horarios en los distintos países del mundo:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas

Eso sí, aún resta conocer la programación completa de Alianza Lima, ya que podría haber actividades antes del encuentro frente a Inter Miami. Se tiene previsto que esa noche se realice la presentación oficial del plantel 2026 de los ‘íntimos’, por lo que el evento contará con un show previo al inicio del partido.

Universitario confirmó Noche Crema 2026 para el mismo día

Días atrás, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, anunció que el club tiene previsto realizar su Noche Crema 2026 el 24 de enero. Sin embargo, poco después se conoció que Alianza Lima también decidió programar su Noche Blanquiazul para la misma fecha.

A través de sus redes sociales, el periodista Gustavo Peralta informó que el tricampeón peruano ingresó el pasado viernes 31 de octubre la documentación necesaria para obtener las garantías correspondientes de cara a su día de presentación.

“La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos la noche de ayer (viernes) para que la Noche Crema se juegue el 24 de enero del 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, oleado y sacramentado que para la ‘U’ se juega en esa fecha y ya ingresaron la solicitud ante el Ministerio del Interior”, informó el comunicador.

La principal razón por la que Universitario y Alianza Lima no podrían llevar a cabo sus presentaciones el mismo día radica en la gran movilización de hinchas que ambos eventos generarían en la capital.

