Qué partidos le quedan a Alianza Lima y Cusco FC y cuántos puntos necesitan para ser segundos en el Acumulado

Ya se disputaron todos los encuentros pendientes del campeonato local, y ahora solo Alianza Lima y Cusco FC mantienen opciones de quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada, posición clave para clasificar a los playoffs que otorgan cupos a la Copa Libertadores.

El cuadro ‘íntimo’ venció a Los Chankas en el duelo pendiente a la novena fecha del Torneo Clausura. Ahora, solo le resta disputar un encuentro más, frente a UTC en la jornada 19 como local, ya que tendrá descanso en la fecha 18.

Por su parte, Cusco FC también consiguió un resultado positivo y derrotó por 3-0 a Sport Boys como local. El equipo ‘dorado’ cerrará su participación visitando a Sport Huancayo en la última fecha.

Bajo ese panorama, son los cusqueños quienes tienen cierta ventaja en la clasificación, ya que dependen de sí mismos para mantener dicha posición. Sin embargo, de perder, los ‘blanquiazules’ tendrían el camino, claro que siempre y cuando sumen de a tres en casa. Todo se definirá en la última jornada.

Partidos que le restan a Alianza Lima y Cusco FC

2. Cusco FC – 67 pts.

– Sport Huancayo (visita)

3. Alianza Lima – 65 pts.

– UTC (L)

Cabe resaltar que, la programación de la última jornada del Torneo Clausura 2025 todavía no ha sido anunciada por la organización de la Liga 1. No obstante, se espera que lo hagan en los próximos días.

Así quedó la tabla del Acumulado 2025

A Alianza Lima le resta un partido como local frente a UTC por la jornada 19.