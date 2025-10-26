Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y ADT de Tarma, correspondiente a la jornada 16, ha adquirido una trascendencia de final, ya que el equipo “crema” podría asegurar matemáticamente el título del Torneo Clausura 2025. Tras la victoria de Cusco FC, su principal perseguidor, que sumó 32 puntos, la “U” tiene un margen de error claro: una victoria en los tres partidos restantes le bastaría para coronarse campeón bajo la dirección de Jorge Fossati.

¿Qué pasa si Universitario le gana a ADT?

La afición anhela una victoria en la altura de Tarma. Si Universitario vence a ADT, alcanzaría 39 unidades. Dado que Cusco FC, con solo dos partidos por jugar, solo puede aspirar a un máximo de 38 puntos, el triunfo en esta jornada convertiría automáticamente a Universitario en Campeón del Torneo Clausura 2025, con dos fechas de antelación. Este logro no solo aseguraría su pase a la Final Nacional de la Liga 1, sino que, por su posición dominante en la Tabla Acumulada, lo acercaría significativamente al Tricampeonato Nacional.

Universitario quiere vencer a ADT en Tarma. (Foto: X).

¿Qué pasa si Universitario empata con ADT?

Un empate en Tarma dejaría a Universitario con 37 puntos, manteniéndolo en el liderato, pero sin asegurar el título de forma inmediata. En esta situación, la definición se pospondría de forma particular, ya que la “U” tiene jornada de descanso en la fecha 17. El campeonato podría decidirse sin que Universitario juegue, si Cusco FC no logra la victoria en su partido de esa jornada. No obstante, la ventaja seguiría siendo cómoda y la “U” mantendría el control en la recta final.

¿Qué pasa si Universitario pierde contra ADT?

Una derrota frente a ADT dejaría a Universitario con 36 puntos, reduciendo su ventaja sobre Cusco FC a solo 4 unidades. Aunque seguiría dependiendo de sí mismo, el margen de error se agotaría drásticamente. Al descansar en la siguiente fecha, una victoria de Cusco FC en la jornada 17 apretaría la tabla a solo un punto, obligando a Universitario a ganar sus dos últimos encuentros para evitar un desempate o sorpresas en las jornadas 18 y 19, añadiendo un drama innecesario.

Universitario espera por el tricampeonato

La situación de Universitario es particular debido a su fecha de descanso, lo que implica que el título no se puede asegurar con un empate o una derrota. Si no logra vencer a ADT, el equipo crema deberá estar atento a los resultados de la Fecha 17. Un resultado negativo o un empate de Cusco FC en esa jornada le daría el campeonato a la “U” sin necesidad de jugar, evidenciando la sólida ventaja construida hasta el momento.

Es importante destacar que ADT no es un mero espectador; el equipo de Tarma busca sumar puntos cruciales para ascender en la Tabla Acumulada y obtener una plaza para la Copa Sudamericana. Por lo tanto, el partido se disputará con la máxima intensidad competitiva. El resultado en Tarma determinará si Universitario se corona campeón del Clausura anticipadamente, evitando presiones de último minuto y consolidando su posición dominante de cara a la definición final de la Liga 1 2025.