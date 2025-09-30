¿Universitario sería tricampeón en Trujillo? Los Chankas confirman si cambiarán su localidad en la última fecha

Se ha confirmado que no habrá cambio de sede para el crucial encuentro entre Los Chankas y Universitario de Deportes, que podría definir al campeón del Torneo Clausura 2025. Los rumores sobre la posible reubicación del partido en Trujillo, como un lugar neutral, han sido desmentidos, ratificando la sede original y disipando la incertidumbre entre los aficionados.

¿Universitario jugaría en Trujillo con Los Chankas?

La confirmación provino directamente del club de Andahuaylas. Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en sus redes sociales, fuentes de Los Chankas aseguraron: “no se contempla jugar de local en el IPD Mansiche de Trujillo”. Esta declaración oficial aclara que la directiva del club no tiene planes de modificar la programación establecida por la Liga de Fútbol Profesional, que sitúa el partido en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas.

El calendario de la Liga 1 establece que este enfrentamiento clave por la jornada 19 del Clausura se jugará en el estadio de Los Chankas. Algunos hinchas de equipos rivales habían sugerido trasladar el partido a una sede con mayor capacidad, como el estadio de Trujillo. Argumentando que un aforo mayor o una menor presión de la afición local sería más equitativo para la definición del campeonato. Sin embargo, esta posibilidad nunca fue considerada oficialmente.

Los Chankas jugarán en Apurimac contra Universitario. (Foto: X).

Universitario enfocado en sus próximos duelos

De esta manera, el camino de Universitario hacia el tricampeonato sigue según lo previsto. El equipo crema dependerá de sus propios resultados en las últimas fechas para alcanzar su objetivo. Si la definición se extiende hasta la última jornada, deberán disputar el encuentro como visitantes en la altura de Andahuaylas, donde buscarán el resultado necesario para alzar el trofeo y coronarse campeones nacionales.

Actualmente, Los Chankas han tenido su fecha de descanso en la Jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El calendario para el resto del Clausura 2025 ha sido publicado. Universitario y Los Chankas se enfrentarán en la fecha 15 del Torneo Clausura. Este partido se estima que se jugará el segundo fin de semana de noviembre.