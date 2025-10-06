Pese a la lesión, Valera se quedará en la Selección Peruana: “Alex está con nosotros”

La mañana de este lunes 6 de octubre se conoció que Alex Valera no seguiría en la Selección Peruana. Debido a una lesión no continuaría en los planes del equipo patrio. Pero a pesar de esta información, la realidad terminó siendo otra y el mismo entrenador de la ‘Bicolor’ terminó por esclarecer el tema. Dejando en claro que Alex se quedará en el equipo patrio.

El periodista Enrique Vega dio la información de la salida de Valera del equipo patrio por una lesión: “Álex Valera presenta molestias en la zona lumbar y será desconvocado de la selección peruana. En las próximas horas debería hacerse oficial. Al tratarse de un amistoso, se prioriza su recuperación y no se buscará arriesgar al delantero crema”, fue lo que publicó en sus redes sociales.

Alex Valera en la Selección Peruana (Foto: Getty).

Al parecer la decisión cambió de última hora, por lo que es posible que incluso pueda llegar a jugar el encuentro contra Chile. Así lo dio a conocer el mismo Manuel Barreto, que aseguró que todo va a depender de su recuperación. Lo más importante que quiere mantenerlo con el grupo y lo esperarán hasta el final.

“A Alex se le ha hecho los estudios, tiene él una molestia, no hay una lesión clara. Alex tiene todo el compromiso de estar acá, va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar…Si finalmente vemos que el viernes puede tener minutos, los tendrá; si vemos que no, no lo vamos a arriesgar. Pero Alex está con nosotros, está con la selección, está comprometido y va a seguir hasta el partido con Chile”, fue lo que explicó el entrenador interino de la ‘Bicolor’.

Las duras críticas a Alex Valera en la Selección Peruana

Hay que recordar que Alex Valera es uno de los jugadores más criticados de la Selección Peruana. Esto no se debe a un rendimiento bajo en los partidos, sino más bien a sus constantes lesiones o rechazos a la hora de jugar las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

El jugador por un gran tiempo estuvo fuera del equipo patrio debido a un tema familiar que no le permitía estar con Perú. Pero todo terminaba siendo extraño cuando se le podía ver jugando con normalidad en Universitario de Deportes. Lo que generó que se creen anticuerpos contra él debido a esta situación. Más aun con el silencio que el mismo delantero guardó en todo momento en el tiempo que estuvo fuera.

Pero ahora tendrá una oportunidad de oro para demostrar su amor por la Selección Peruana. Pues de igual forma se espera que sea uno de los delanteros para el próximo proceso junto a Luis Ramos, siendo ellos los referentes en el ataque patrio para el Mundial 2030.

