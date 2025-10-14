Universitario hizo una de sus inversiones más lucrativas al comprar a César Inga de ADT de Tarma. Teniendo ahora mismo una gran cotización, el futbolista peruano puede ser vendido pronto y el equipo crema se llevaría un gran dinero.

Y es que solo hay que tener en cuenta que César Inga le costó 60 mil dólares a Universitario y al día de hoy puede ser vendido en más de diez veces más. Esta situación fue revelada por el periodista Gustavo Peralta.

“César Inga le costó a Universitario 60 mil dólares, en el futuro le puede generar una ganancia muy importante a Universitario. En Estados Unidos se han activado unas cosas”, reveló el periodista Gustavo Peralta.

Esto quiere decir que si Universitario vende a César Inga, el monto a pagar sería superior al millón de dólares. Y pensar que lo compro por solo 60 mil dólares cuando estaba en ADT de Tarma.

El día que César Inga firmó por Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale César Inga?

César Inga vale 1 millón de dólares, según información oficial de Transfermarkt. Esto demuestra que el futbolista ha tenido un crecimiento vertiginoso desde que llegó a Universitario, pues al inicio solo valía 450 mil dólares y la ‘U’ pagó por él 60 mil dólares.

Este aumento en la cotización de César Inga puede seguir subiendo pues está considerado en la Selección Peruana y gracias a esa exposición podría generar el interés de clubes internacionales.

¿Cuánto gana César Inga?

César Inga gana 10 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. En base a este dato, el futbolista se lleva 120 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo César Inga tiene contrato con Universitario?

César Inga tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2027. Llegando a tienda crema en enero del 2025, se entiende que el futbolista será vendido pronto al extranjero.

