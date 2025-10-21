Se confirmó la peor noticia para Universitario: Dos titulares quedan fuera del partido ante Sporting Cristal

Universitario logró la hazaña y venció en el último minuto a Ayacucho con un golazo del ‘Tunche’ Rivera. Pero para conseguir el triunfo tuvo que pagar un alto precio y se confirmó que dos titulares no estarán este jueves ante Sporting Cristal.

La primera baja confirmada que tendrá Universitario ante Sporting Cristal es la de Andy Polo. El capitán crema vio la tarjeta roja luego de una falta contra Carlos Correa, el árbitro Joel Alarcón revisó el VAR y le mostró la cartulina roja directa.

De esta forma se confirmó que Andy Polo no jugará el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario por estar suspendido. Lamentablemente para el conjunto crema, la ausencia de Andy Polo no será la única pues también se hizo oficial otra baja.

El volante Jesús Castillo también estará ausente en el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario tras ver la tarjeta amarilla en el duelo ante Ayacucho. Con esa infracción, el mediocampista sumó su quinta amarilla y quedó suspendido del siguiente cotejo.

Universitario confirmó dos bajas ante Sporting Cristal

Universitario confirmó que tendrá dos bajas oficiales ante Sporting Cristal. Sufriendo mucho para ganarle a Ayacucho, el cuadro crema vio como Andy Polo era expulsado y Jesús Castillo recibía la amarilla.

Tras esto, se confirmó de manera oficial que Universitario pierde a Andy Polo y a Jesús Castillo para el partido ante Sporting Cristal. De esta manera, ambos titulares no tendrán minutos este jueves 23 de octubre.

Andy Polo y Jesús Castillo serán bajas en el Sporting Cristal vs. Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo puede ser tricampeón Universitario?

Universitario puede ser tricampeón del fútbol peruano ante ADT de Tarma el próximo domingo 26 de octubre. Jugando por la fecha 17 del Torneo Clausura, para que esto suceda debe ganar sus dos próximos partidos: Sporting Cristal y ADT de visita.

¿Cómo ver en vivo el Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se podrá ver en vivo y en directo por el canal L1 MAX. También se podrá ver online en celulares, tablets y computadores por internet con la aplicación oficial de L1 MAX. De igual modo, una forma extra de seguir el partido es en el minuto a minuto gratis de Bolavip Perú.

