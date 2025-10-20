Jorge Fossati confesó lo que careció Universitario ante Ayacucho FC: “Nos faltó…”

Universitario de Deportes logró un triunfo agónico ante Ayacucho FC. Lo que en un comienzo parecía un partido fácil para la ‘U’, terminó siendo en un duelo bastante difícil. Por eso Jorge Fossati habló con claridad de lo que carecieron para encontrar el resultado, algo que deberán mejorar para los próximos partidos de la Liga 1.

En la jornada de lunes, el elenco de la ‘U’ sufrió más de la cuenta para sumar una victoria en casa. El cuadro que esta vez hizo de local en el Estadio Nacional comenzó ganando con tanto de Martín Pérez Guedes, pero nunca esperaron el tanto de Lucumí que empató la contienda. Fue José Rivera quien conseguiría el 2-1 final en los descuentos y con 10 hombres.

¿Qué le faltó a Universitario de Deportes?

Para el entrenador uruguayo, considera que los jugadores se contagiaron por la euforia de la hinchada, cegándolos a la hora de jugar el partido. Lo que hizo que tomaran decisiones apresuradas en las jugadas, lo que hizo que no pudieran tener un mejor rendimiento y así completen las oportunidades que tuvieron en el partido.

“Me parece que no tuvimos la cabeza en el lugar, pudo más el ambiente, el requerimiento del hincha. No puede ser que en una pelota larga un rival quede mano a mano con el arquero. No estamos en la situación de ganar o quedar afuera, nos faltó paciencia“, explicó en conferencia de prensa.

De igual forma, el veterano DT dejó en claro que el rival les dejó el camino más difícil pues hicieron un buen trabajo. Intentando que no logren hacer un juego más tranquilo y que así pudieran sacar ventaja.

Universitario cerca del título

Por otro lado, cada vez Universitario está más cerca de salir campeón de la Liga 1 2025. El conjunto de Ate está haciendo las cosas bien y a pesar de no estar gustando todo sus partidos, está consiguiendo las victorias necesarias para mantenerse con ventaja en el primer lugar.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura:

