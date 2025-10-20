¡Estalló el Estadio Nacional! Con diez futbolistas por la expulsión de Andy Polo, Universitario lo gana en tiempo de descuento ante Ayacucho FC. Es que al minuto 93 de partido, apareció José ‘Tunche’ Rivera para el 2-1 que le da el triunfo a la ‘U’ y lo acerca al título del Torneo Clausura y al tricampeonato nacional.

Publicidad

Publicidad

José Rivera había entrado en el segundo tiempo en lugar de Jairo Concha. Sin embargo, no tuvo ocasiones de gol y hasta parecía que se iba a ir sin la suya porque Universitario se complicó por la expulsión de Andy Polo minutos después de su ingreso.

Pero, al minuto 93, de un centro de José Carabalí, quien también había ingresado en el complemento por César Inga, el ‘Tunche’ apareció solo entrando casi al área chica y, de palomita, sólo tuvo que empujar el balón con la cabeza para el gol del 2-1 y desatar el festejo en el Nacional.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Para Rivera fue su sexto gol en este Torneo Clausura 2025 y ya igualó la cantidad que había anotado en el Apertura. Además, es el tercero que convierte de forma consecutiva, ya que le había hecho uno a Alianza Atlético (2-0) y otro a Juan Pablo II College (3-0).

Universitario se acerca al tricampeonato

Después del tanto del ‘Tunche’ no hubo mucho más por jugar. Si bien hubo alguna aproximación de Ayacucho FC, lo cierto es que el gol fue un golpe duro, de esos que la ‘U’ suele darles a sus rivales para arruinar sus esperanzas de sumar puntos.

ver también Sporting Cristal envía mensaje de advertencia contra Universitario para el clásico por la Liga 1

Le pasó a varios equipos durante todo el 2025, pero Universitario siempre logró buscarlo y aprovechó errores de los rivales para anotar. En este gol, la defensa pierde por completo a Rivera y le permite cabecear solo para el 2-1.

Publicidad

Publicidad

El conjunto de Jorge Fossati se acerca al título del Clausura 2025 y del tricampeonato nacional. Este jueves enfrentará a Sporting Cristal también en el Estadio Nacional. Pero el festejo de las consagraciones podría llegar en el duelo ante ADT en Tarma el próximo domingo 26 de octubre.