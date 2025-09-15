Es tendencia:
La tajante respuesta de Aldo Corzo a Carlos Zambrano tras mandarlos a jugar vóley: “Hay que…”

El capitán del cuadro 'crema' salió al frente y se refirió a las recientes declaraciones del 'Kaiser'. Conoce lo que dijo.

Aldo Corzo se refirió a polémicas declaraciones de Carlos Zambrano.
Universitario de Deportes se impuso 2-1 frente a Melgar, mientras que Alianza Lima cayó 4-3 en Matute ante Deportivo Garcilaso, en una jornada llena de emociones en el Torneo Clausura 2025.

Luego de ambos encuentros, Carlos Zambrano lanzó un irónico comentario, sugiriendo que el cuadro ‘íntimo’ debería dedicarse al vóley por la cantidad de reclamos.

Ante dichas declaraciones, el capitán del elenco ‘merengue’salió al frente y no dudó en responderle con firmeza al defensor. ¿Qué fue lo que dijo?

Aldo Corzo le respondió a Carlos Zambrano

Tras el duelo entre Universitario y Melgar, un periodista abordó a Aldo Corzo para conocer su opinión sobre las palabras de Carlos Zambrano, quien había sugerido que el conjunto ‘crema’ debería dedicarse al vóley, haciendo referencia a las constantes quejas.

Esta situación generó que Corzo le responda, aunque inicialmente mostró intención de evitar la polémica. Sin embargo, dejó una frase bastante irónica, haciendo alusión a los buenos resultados que viene cosechando la ‘U’en las últimas fechas.

Nosotros mantenemos un perfil humilde. Yo prefiero no hablar. Lo mejor que hay que hacer es hablar en la cancha. No quiero que haya más temas fuera de la cancha“, expresó Aldo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Universitario?

Carlos Zambrano fue sancionado con dos fechas en la Liga 1 por los gestos realizados hacia la hinchada de Universitario durante el clásico disputado en el estadio Monumental.

Tras conocerse la decisión de la Comisión Disciplinaria, el defensor de Alianza Lima no se quedó callado y expresó su molestia, apuntando directamente contra el club de Ate por las reiteradas quejas presentadas ante las autoridades.

“Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no sigan quejándose de nosotros. Parecemos niñas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado“, señaló el ‘Kaiser’.

