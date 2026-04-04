Sorpresa total: a horas del clásico ante Universitario, el crack que Pablo Guede borró de Alianza Lima

Hoy el fútbol peruano se paraliza en la noche cuando se enfrenten Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el Estadio Monumental. En la previa de este gran partido que desde ahora mismo ya se viene viviendo, se ha podido conocer de una llamativa decisión por parte de Pablo Guede que tiene que ver con la exclusión de un refuerzo en la lista de convocados.

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Estamos hablando de que Federico Girotti no será parte de la delegación de Alianza Lima que enfrente a esta noche a Universitario de Deportes. Es decir, el atacante argentino no fue convocado y no podrá ser ni siquiera una opción de recambio desde el banco de los suplentes. Claramente, es un escenario totalmente llamativo, por decir lo menos.

Fuente: @gersoncuba2603

Si bien es cierto que Federico Girotti no ha venido siendo tomado en cuenta por Pablo Guede, cualquiera podría haber imaginado que sí era capaz de tener una chance de alternar en el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. No se conoce de una lesión o molestia física de por medio hasta el momento, así que la elección sería netamente técnica.

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Fuente: Alianza Lima.

Los convocados de Alianza Lima para visitar a Universitario en el clásico del fútbol peruano

Ahora que sabemos que Federico Girotti no será parte de la convocatoria de Alianza Lima para enfrentar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, vamos a detallar a todos los jugadores que Pablo Guede sí tendrá a disposición para el clásico del fútbol peruano. Sin muchas sorpresas adicionales de por medio, los íntimos contarán con lo mejor de su plantilla.

Alejandro Duarte, Guillermo Viscarra, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Luis Advíncula, Cristian Carbajal, Marco Huamán, Mateo Antoni, Jairo Vélez, Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Esteban Paves, Gaspar Gentile, Piero Cari, Jesús Castillo, Eryc Castillo, Alan Cantero, Paolo Guerrero, Luis Ramos y Kevin Quevedo. Es así que Pablo Guede tendrá buenas opciones ante la ‘U’.

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Fuente: @gersoncuba2603

Hora y dónde ver el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs. Alianza Lima

Universitario de Deportes y Alianza Lima se miden en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. El clásico del fútbol peruano está programado para las 20:00 horas y desde la previa ya se vive un enorme ambiente de festejo que podrá ser apreciado de manera oficial por las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, en ‘Bolavip Perú‘ tendrás el minuto a minuto.

DÍA DE PARTIDO: 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗩𝗦 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔. ⚔️🔥



🏟️ Los 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗗𝗥𝗘𝗦 se vuelven a encontrar en el Estadio Monumental.#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/en32S3UmHA — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) April 4, 2026

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