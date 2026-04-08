Sport Boys cambió reglas de vestuario por las llegadas de Carlos Zambrano y Miguel Trauco

El cuadro de Sport Boys tomó la decisión de contratar a dos jugadores extras para afrontar la Liga 1. En este caso, ha generado todo tipo de reacciones por los fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, futbolistas que dejaron este año Alianza Lima por un problema legal que tuvieron de abuso sexual. No obstante, en el Callao decidieron darles una nueva oportunidad, eso sí con grandes condiciones.

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Se ha conocido mediante El Comercio que el club ha decidido hacer cambios en su reglamento con la llegada de estos dos elementos. Esto básicamente para que se pueda dar una tolerancia cero, más que todo sabiendo el historial que estos futbolistas traen, los cuales no han sido los mejores en los últimos tiempos. Por lo que tratando de evitar problemas, se ha hecho una modificación para que no se presenten inconvenientes fuera de las canchas.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco (Foto: Instagram Carlos Zambrano).

La idea que se tiene en el Callao es reducir al mínimo las posibilidades de problemas extradeportivos. Más que todo en busca de lograr tener un plantel que pueda luchar para alejarse de la zona de descenso, algo que han venido peleando en los últimos años. Por lo que no quieren volver a lo mismo que en el pasado.

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¿Qué aportarán Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys?

La llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco son bastante importantes para poder ganar jerarquía. Hablamos de futbolistas que han hecho sus carreras en el extranjero, que han pertenecido en la Selección Peruana durante mucho tiempo, sin mencionar que uno de ellos estuvo en un Mundial. Esto ya deja en claro que son elementos fuera de serie para el fútbol peruano.

Carlos Desio está ganando dos elementos para sumar a su defensa con la intensión de mantener la categoría. Algo que están buscando como objetivo principal, luego se verá si logran pelear por algo más como puede ser un torneo internacional.

Carlos Desio DT de Sport Boys (Foto: Sport Boys).

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¿Hasta cuándo tienen contrato Miguel Trauco y Carlos Zambrano con Sport Boys?

El cuadro de Sport Boys por el momento les ha hecho un contrato de solo un año a estos dos jugadores. Por lo que tendrán todo el 2026 para demostrar que todavía siguen vigentes y que la apuesta que se han hecho por ellos es buena. Ya que podrían terminar dejando muy mal al conjunto del Callao si es que no rinden al nivel esperado.

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