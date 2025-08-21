Jorge Fossati no se guardó nada: crítica feroz a Universitario y gran halago para Palmeiras

El técnico Jorge Fossati cumplió con su responsabilidad y habló en conferencia de prensa luego de la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores. Si bien se sabía que el resultado era muy complicado de revertir, al final Palmeiras aseguró la serie en Lima luego de ganar 4-0 por la ida.

Publicidad

Publicidad

Pero Universitario llegó con la cabeza arriba a Brasil y le hizo partido a Palmeiras. Empatando sin goles, Jorge Fossati rescató la labor de su plantel; pero dejó en claro, en forma de queja, que todo se había definido en la ida.

“Por encima de todo, creo que quedó muy claro que la ‘U’ jugó y pudo competir contra el mejor equipo de la Copa Libertadores, que simplemente tiene un grupo de jugadores extraordinarios y un gran entrenador”, comentó Jorge Fossati sobre el Universitario vs. Palmeiras.

Siguiendo con su argumento, Jorge Fossati dejó en claro que todo se había definido en la ida: “Pero creo que lo dije antes del juego: que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirándolo a los ojos. Infelizmente, eso en Lima no fue posible”, cerró en su comentario.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó el partido entre Universitario vs. Palmeiras?

Universitario no pudo ante Palmeiras y perdió por un global de 4-0 por la Copa Libertadores. Quedando eliminado en la llave de octavos de final, el resultado de ida fue un letal 4-0 en contra, mientras que en la vuelta logró un digno 0-0 en Brasil.

Hay que mencionar que Palmeiras es uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores. Con el segundo plantel más caro del torneo, una racha de siete partidos consecutivos ganando en la presente edición y anotando por lo menos un gol, el ‘Verdao’ tiene todos los tickets a campeón.

Publicidad

Publicidad

ver también Bombazo en Brasil: Universitario rompe la increíble racha de Palmeiras y le quitó dos récords por Copa Libertadores

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 25 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Con contrato hasta diciembre del 2025, si cumple todo su vínculo se llevará 300 mil dólares.

ver también Universitario estalla contra Fossati: lo que le dijeron los hinchas tras jugar ante Palmeiras

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025. También existe una cláusula en la que tiene la opción de renovar solo si obtiene el título nacional.

Encuesta¿Hizo bien Fossati en halagar a Palmeiras? ¿Hizo bien Fossati en halagar a Palmeiras? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad