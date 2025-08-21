Gremio hizo oficial a Erick Noriega en una noticia de último minuto. El cuadro de Brasil publicó en sus redes sociales el fichaje del volante peruano. Llegando desde Alianza Lima, el mediocampista se unió hasta diciembre del 2028.

Gremio anunció el fichaje de Erick Noriega: “¡Noriega es de Gremio! Tras jugar con la Selección Peruana, ¡El mediocampista es el nuevo refuerzo de Gremio! A sus 23 años, el atleta llega procedente de Alianza Lima para firmar con el Inmortal hasta finales de 2028. ¡Mucha suerte!”, explicó el cuadro de Brasil.

Gremio anunció el fichaje de Noriega

Erick Noriega llegó a Gremio luego de hacer una gran temporada con Alianza Lima. Luciéndose en cada partido, el volante acumuló estadísticas increíbles y destacó mucho más en el juego ante el cuadro de Brasil por la Copa Sudamericana.

Hay que recordar que Erick Noriega fue vital en el duelo que sostuvo Alianza Lima vs. Gremio por los Play Offs de la Copa Sudamericana. Mostrando su talento en la volante, el peruano defendió y distribuyó todo lo que pudo.

¿Cuándo debuta Erick Noriega con Gremio?

Lo más probable es que Erick Noriega debute con Gremio por la fecha 22 del Brasileirao este sábado 31 de agosto ante Flamengo desde las 2:00 PM en el Maracaná. Si no fuera ahí, entonces tendría que esperar a regresar de las Eliminatorias pues será convocado por el técnico Óscar Ibáñez.

En ese sentido, Erick Noriega también podría debutar con Gremio en la fecha 23 de local ante Mirassol el 13 de septiembre. Luego viene el clásico de Porto Alegre ante el Internacional en condición de visita.

Alianza Lima también se despidió de Erick Noriega

A través de sus redes sociales, el cuadro de Alianza Lima también se despidió de Erick Noriega. Con un efusivo video, y un mensaje reconfortante, el plantel de La Victoria le deseó un “hasta pronto”.

Hay que mencionar que Erick Noriega se formó en las canteras de Alianza Lima y por eso es hincha íntimo. Mostrando en el video una gran relación que tiene con Kevin Quevedo, el volante se fue de Perú para llegar a Gremio.

¿Cuánto gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Teniendo un acuerdo para jugar cuatro temporadas en Gremio, si cumple todo el vínculo se llevará 1 millón 920 mil dólares.

¿Cuánto vale Erick Noriega?

Erick Noriega vale 1,63 millones de dólares según información de Transfermarkt. A sus 23 años, es el valor más alto que ha alcanzado hasta el momento.

