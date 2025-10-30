Tiago Nunes perdió los papeles y denunció ventaja de Palmeiras vs. Liga de Quito en Libertadores

El técnico de Liga de Quito, Tiago Nunes, no aguantó más y lanzó duras críticas tras la derrota ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Según el brasileño, el cuadro paulista contó con “ventajas claras” durante el partido.

En la conferencia de prensa, Nunes se mostró indignado por cómo se desarrolló el juego entre Palmeiras vs. Liga de Quito por el pase a la final de la Copa Libertadores y también explicó la razón de la caída.

“Jugamos en un campo muy difícil. Es de césped sintético, parece un patio de colegio. Es muy rápido, el balón está siempre en juego”, comentó Tiago Nunes dejando en claro la ventaja que tuvo Palmeiras ante Liga de Quito.

“El técnico Abel hablaba del número 33, del jugador que marcó el gol, y no sabía los nombres de los chicos. Así que estamos seguros de que Palmeiras no nos respetó como debía en el primer partido. En el partido de vuelta, nos superaron”, cerró Tiago Nunes en declaraciones post Palmeiras vs. Liga de Quito.

¿Cuándo y dónde será la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo será en el estadio Monumental de Lima este sábado 29 de noviembre y todavía no se define la hora exacta del inicio del partido, pero se estima que sea 3:00 PM (Hora de Perú) y 5:00 PM (Hora de Brasil).

En cuestiones de estadísticas de la Copa Libertadores, Palmeiras jugará su séptima final, de las cuales ganó tres. Mientras que Flamengo disputará su quinta final, de las cuales ganó tres. Además, el ganador será el primer equipo brasileño en ganar 4 Copa Libertadores.

Palmeiras vs. Flamengo será la final de la Copa Libertadores. (Foto: Copa Libertadores)

¿Hasta cuándo Tiago Nunes tiene contrato con Liga de Quito?

Tiago Nunes tiene contrato oficial con Liga de Quito hasta diciembre del 2026. Teniendo una buena campaña, el técnico sueña con ganar la Copa Libertadores con el cuadro de Ecuador.

¿Cuánto dinero gana Tiago Nunes?

Tiago Nunes gana 30 mil dólares mensuales en Liga de Quito, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

