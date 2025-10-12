Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado 2025 tras el Ayacucho FC vs. ADT

Ayacucho FC y ADT de Tarma se enfrentaron esta tarde en el Estadio Las Américas en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. En el inicio de una nueva jornada del fútbol peruano, la ciudad de Huamanga fue testigo de un partido electrizante de principio a fin y que finalmente no tuvo vencedor ya que la igualdad fue 2-2.

En cuanto al trámite del partido, fue Ayacucho FC quien rápidamente empezó a complicarse con la expulsión de Manuel Ganoza a los 14 minutos de juego. Pese a quedarse con 10 jugadores, Hideyoshi Arakaki abrió el marcador a los 25′ del primer tiempo sorprendiendo a propios y extraños. La felicidad para los locales no dudaría mucho ya que a los 30′ apareció Mauro Da Luz para decretar el empatar parcial y así se fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, ADT de Tarma aprovechó la ventaja que tenía en el campo de juego y a los 52 minutos de juego fue nuevamente Mauro Da Luz quien anotó para poner el 1-2 en el marcador. Luego, llegaría Juan Lucumí para igualar el duelo a los 62′ y con lo cual el encuentro quedaría empatado. A continuación, veamos cómo se movieron las tablas de posiciones del torneo.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Domingo 12 de octubre

Ayacucho FC 2-2 ADT | Estadio Las Américas

Alianza Atlético vs. Los Chankas | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

UTC vs. Cienciano | 13:00 | Estadio Germán Contreras

Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso | 15:15 | Estadio Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

FBC Melgar vs. Alianza Universidad | 18:00 | Estadio UNSA

Miércoles 15 de octubre

Sporting Cristal vs. Universitario | Suspendido

Jueves 16 de octubre

Alianza Lima vs, Sport Boys | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

Descansan

Sport Huancayo

Atlético Grau de Piura

Fuente: Liga1 Te Apuesto

