¡Error de Pedro Gallese! Perú pierde 1-0 ante Rusia tras una increíble acción en salida

La Selección Peruana enfrenta a la Selección de Rusia el día de hoy y cuando el encuentro realmente no tenía emociones ni mucho menos opciones claras de gol en alguno de los arcos, lamentablemente para nuestros intereses, vimos cómo Pedro Gallese cometió un grosero error en salida y permitió que el equipo local se ponga en ventaja a los 18 minutos de juego.

En un saque de meta totalmente tranquilo y en donde Perú tenía la chance de salir largo para ganar metros ante la presión de Rusia, Miguel Araujo le cedió un pase a Pedro Gallese para que encuentre en pelotazo largo, pero no pudo controlar bien el balón y se le fue muy larga. Aparecieron las camisetas rivales para que luego Aleksandr Golovin convierta el 1-0 a placer del encuentro.

Claramente, estuvimos frente a una situación que se pudo evitar a como de lugar. Bastó ver la reacción del propio Pedro Gallese, quien por cierto fue automáticamente captado por las cámaras de la transmisión oficial, para apreciar el descontento y la rabia de cómo se confeccionó la derrota parcial de una Selección Peruana que deberá empezar a mejorar para sacar un buen resultado.

Una Selección Peruana sin sorpresas en el ataque

Al margen del grosero error de Pedro Gallese que sirvió para la ventaja momentánea de Rusia sobre Perú en el Gazprom Arena, no podemos perder de vista la falta de poderío ofensivo en el equipo de todos. De mediocampo para adelante casi que no hay sorpresas en el desmarque ni mucho menos en la inventiva individual, con lo cual hasta ahora no se han generado chances de gol.

Jugadores como Adrián Ugarriza, Maxloren Castro y César Inga, quienes en el papel son los atacantes de hoy frente a Rusia, todavía no han sido capaces de encimar sobre el área rival y están más preocupados del retroceso. Se necesita más de Jairo Concha como el conductor de Perú para tener ocasiones ofensivas, pero por el momento no se pueden apreciar jugadas hilvanadas entre ellos.

Las alineaciones titulares del Rusia vs. Perú

Rusia | Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Viktor Melekhin, Maksim Osipenko, Yuriy Gorshkov; Nail Umyarov, Danil Prutsev, Aleksey Batrakov; Alexei Miranchuk, Aleksandr Golovin y Ivan Sergeev. DT: Valeri Karpin.

Perú | Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza. DT: Manuel Barreto.

DATOS CLAVES