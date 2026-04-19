Tras perder en Arequipa, hinchas furiosos con 3 jugadores de Universitario: “Muchos se aburguesaron”

Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura. Este ha sido un duro golpe para los hinchas que no están viendo nada bien al plantel. Consideran que hay jugadores que se han comenzado a relajar al tener el puesto ganado. Por lo que no están rindiendo como deberían en busca de lograr el ‘Tetracampeonato’.

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Uno de los que los hinchas se han quejado más es Andy Polo. El capitán del equipo no viene jugando nada bien, el carrilero ha tenido una gran deficiencia a la hora de buscar los centros. Siendo este su gran problema en los partidos, pues no sabe como habilitar a sus compañeros. Lo cual ha hecho que en las redes muchos apunten en contra de él.

Hinchas se quejan de Andy Polo (Foto: X).

En el caso de Edison Flores, los hinchas ya no lo quieren más en el equipo a pesar de ser un tremendo referente. Muchos lo ven como alguien que no está dando el 100% en la cancha. Por esa razón piden que sea su último año en el club, ya que ven que no rinde como debería. Siendo un jugador importante, se espera que pueda llegar a marcar la diferencia, pero no lo está logrando.

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Hinchas en contra de Edison Flores (Foto: X).

Por último, Williams Riveros es uno de los jugadores que no tiene un buen presente en el club. Por eso los hinchas no han dejado de ir en contra de él por su mal juego. Incluso algunos consideran que debería de ser suplente en el equipo ya que no está rindiendo. Ya no es un jugador en el que puedan llegar a confiar en la defensa.

Hinchas en contra de Williams Riveros (Foto: X).

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Semana para el olvido de Universitario de Deportes

Esta ha sido una terrible semana para el cuadro de Universitario de Deportes que ha completado 2 derrotas de forma consecutiva. La primera ante el cuadro de Coquimbo Unido, duelo en casa en el que nadie esperaba que terminen cayendo en la Copa Libertadores. Pero después de un nivel bastante bajo dejaron un terrible nivel en el campo.

Por otro lado, en Arequipa en tan solo 5 minutos se definió el partido. Ya que el conjunto de Melgar logró anotar dos goles que fueron suficiente para terminar ganando el partido. Jairo Concha logró descontar, pero no fue suficiente para que puedan sumar. Lo cual los aleja de la pelea por lograr ganar el Torneo Apertura 2026.

Datos Claves

Universitario perdió 2-1 ante Melgar en Arequipa y se alejó del liderato del Torneo Apertura.

perdió ante en Arequipa y se alejó del liderato del Torneo Apertura. El capitán Andy Polo recibió críticas de la hinchada por su bajo rendimiento en los centros.

recibió críticas de la hinchada por su bajo rendimiento en los centros. Jairo Concha anotó el único descuento de la “U” tras sufrir dos goles en 5 minutos.