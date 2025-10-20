Universitario logró un triunfo agónico ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional y los festejos por el Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato nacional están cada vez más cerca. Es que necesitará de dos victorias más para asegurar una nueva consagración, esta vez de la mano de Jorge Fossati.

Publicidad

Publicidad

Aún en las dificultades, Universitario siempre se las ingenia para ganar sus partidos. Tras el 1-1 por los goles de Martín Pérez Guedes y Juan Lucumí, la expulsión de Andy Polo hacía pensar que el resultado quedaría en empate. Sin embargo, el ‘Tunche’ Rivera apareció con un cabezazo al minuto 93 para darle otro triunfo de campeón a su equipo.

Parece difícil que Cusco FC, escolta de la ‘U’ en el Clausura, pueda siquiera tener alguna chance de pelearle el título. Tuvo su oportunidad hace algunas fechas, pero los ‘Cremas’ triunfaron por 3-2 en el Monumental. Ahí se empezó a definir parte de lo que hoy parece una realidad y es el ‘Tri’ cada vez más cerca.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo puede salir campeón Universitario?

Universitario tiene un partido importante el próximo jueves 23 de octubre también en el Coloso de José Díaz. En un clásico conocido como es ante Sporting Cristal puede dar otro paso clave. Si gana, el festejo del título del Torneo Clausura 2025 y del tricampeonato nacional se podría dar en la siguiente fecha.

Eso podría darse el domingo 26 de octubre cuando la ‘U’ visite Tarma para jugar ante ADT. Una victoria también ante el conjunto ‘celeste’ le daría una nueva estrella y un festejo en estadio ajeno.

ver también Sporting Cristal envía mensaje de advertencia contra Universitario para el clásico por la Liga 1

Esto se debe a que la diferencia de puntos con el escolta, Cusco FC, sería prácticamente inalcanzable cuando le falten dos partidos más a la ‘U’ (ante Deportivo Garcilaso y Los Chankas). Cabe recordar que en la fecha 17, tiene libre.

Publicidad

Publicidad

Con triunfos hipotéticos ante Sporting Cristal y ADT, Universitario llegaría a los 39 puntos y, si bien Cusco FC puede ganar a Atlético Grau el sábado, tendría 29 unidades y, con tres partidos por delante (9 puntos), ya no podría alcanzarlo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 33 13 10 3 0 +16 2 Cusco FC 26 13 8 2 3 +9 3 Alianza Lima 24 14 7 3 4 +7 4 Sporting Cristal 22 12 6 4 2 +13 5 FBC Melgar 21 15 5 6 4 +5 6 ADT 21 13 6 3 4 0 7 Deportivo Garcilaso 21 14 5 6 3 0 8 Comerciantes Unidos 19 13 5 4 4 -2 9 Cienciano 18 13 5 3 5 2 10 Los Chankas 18 12 6 0 6 -9 11 Alianza Atlético 16 13 4 4 5 +2 12 Sport Huancayo 15 14 4 3 7 0 13 Atlético Grau 15 13 4 3 6 -1 14 Sport Boys 15 14 4 3 7 -7 15 Alianza Universidad 13 13 4 1 8 -11 16 Juan Pablo II College 11 13 2 5 6 -7 17 Ayacucho FC 11 13 3 2 8 -10 18 UTC 9 13 2 3 8 -7

Tabla de posiciones de la Acumulada en la Liga 1 Perú 2025

Publicidad