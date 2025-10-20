Es tendencia:
Liga 1

¿Cuándo puede salir campeón Universitario del Clausura 2025 y del tricampeonato nacional?

La victoria agónica ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional deja bien perfilado a la 'U' para festejar esta misma semana.

Por Hugo Avalos

El grito de gol del Tunche Rivera.
El grito de gol del Tunche Rivera.

Universitario logró un triunfo agónico ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional y los festejos por el Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato nacional están cada vez más cerca. Es que necesitará de dos victorias más para asegurar una nueva consagración, esta vez de la mano de Jorge Fossati.

Aún en las dificultades, Universitario siempre se las ingenia para ganar sus partidos. Tras el 1-1 por los goles de Martín Pérez Guedes y Juan Lucumí, la expulsión de Andy Polo hacía pensar que el resultado quedaría en empate. Sin embargo, el ‘Tunche’ Rivera apareció con un cabezazo al minuto 93 para darle otro triunfo de campeón a su equipo.

Parece difícil que Cusco FC, escolta de la ‘U’ en el Clausura, pueda siquiera tener alguna chance de pelearle el título. Tuvo su oportunidad hace algunas fechas, pero los ‘Cremas’ triunfaron por 3-2 en el Monumental. Ahí se empezó a definir parte de lo que hoy parece una realidad y es el ‘Tri’ cada vez más cerca.

¿Cuándo puede salir campeón Universitario?

Universitario tiene un partido importante el próximo jueves 23 de octubre también en el Coloso de José Díaz. En un clásico conocido como es ante Sporting Cristal puede dar otro paso clave. Si gana, el festejo del título del Torneo Clausura 2025 y del tricampeonato nacional se podría dar en la siguiente fecha.

Eso podría darse el domingo 26 de octubre cuando la ‘U’ visite Tarma para jugar ante ADT. Una victoria también ante el conjunto ‘celeste’ le daría una nueva estrella y un festejo en estadio ajeno.

Sporting Cristal envía mensaje de advertencia contra Universitario para el clásico por la Liga 1

Sporting Cristal envía mensaje de advertencia contra Universitario para el clásico por la Liga 1

Esto se debe a que la diferencia de puntos con el escolta, Cusco FC, sería prácticamente inalcanzable cuando le falten dos partidos más a la ‘U’ (ante Deportivo Garcilaso y Los Chankas). Cabe recordar que en la fecha 17, tiene libre.

Con triunfos hipotéticos ante Sporting Cristal y ADT, Universitario llegaría a los 39 puntos y, si bien Cusco FC puede ganar a Atlético Grau el sábado, tendría 29 unidades y, con tres partidos por delante (9 puntos), ya no podría alcanzarlo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes33131030+16
2Cusco FC2613823+9
3Alianza Lima2414734+7
4Sporting Cristal2212642+13
5FBC Melgar2115564+5
6ADT21136340
7Deportivo Garcilaso21145630
8Comerciantes Unidos1913544-2
9Cienciano18135352
10Los Chankas1812606-9
11Alianza Atlético1613445+2
12Sport Huancayo15144370
13Atlético Grau1513436-1
14Sport Boys1514437-7
15Alianza Universidad1313418-11
16Juan Pablo II College1113256-7
17Ayacucho FC1113328-10
18UTC913238-7

Tabla de posiciones de la Acumulada en la Liga 1 Perú 2025

