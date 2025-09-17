El apodo que le puso Bayern Múnich a Felipe Chávez tras anotar un doblete ante Chelsea por la UEFA Youth League

Felipe Chávez sigue demostrando un enorme nivel con camiseta de Bayern Múnich. Ahora, en el marco de la UEFA Youth League, el volante con raíces peruanas tuvo un enorme rendimiento con el que viene dando la hora. A pesar de que el equipo alemán finalmente perdería 2-3 el partido Chelsea por la fecha 1 de la Fase Liga del campeonato, su doblete de por medio no pasó para nada desapercibido y hasta tiene nuevo apodo.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Desde las redes sociales oficiales de Bayern Múnich se puede apreciar que publicaron la imagen de Felipe Chávez celebrando uno de los goles que anotó el día de hoy en el FC Bayern Campus. Al lado de ello notamos el singular apodo ‘Mr. Clutch‘ que quizá para muchos no tiene mucho significado a primera vista, pero que en el ámbito del deporte sí representa un enorme elogio que se les da a las verdaderas figuras.

Fuente: @fcbayerncampus

De acuerdo a distintos entendedores de la materia, el apodo ‘Mr. Clutch‘ significa que un deportista es capaz de destacar y brillar en momentos de alta tensión y presión, sobre todo cuando el equipo se encuentra en clara desventaja como lo hizo hoy día Felipe Chávez. Este llamativo sobrenombre se hizo conocido en el mundo gracias al histórico jugador de baloncesto Jerry West al siempre caracterizarse por sus tiros ganadores en las últimas instancias de los partidos.

Publicidad

Publicidad

Las posiciones en donde más destaca Felipe Chávez con Bayern Múnich

Felipe Chávez es un futbolista ambidiestro que ha sido capaz de destacar en el último tiempo con camiseta de Bayern Múnich, más aún cuando hablamos de dos posiciones en particular. Por ejemplo, en el marco de la UEFA Youth League ha demostrado que puede ser de mucho provecho como una especie de volante en avanzada con bastante llegada al arco rival gracias a su buen regate y disparo desde larga distancia, lugar donde por cierto más se le podría exigir.

Esta situación es el marco de la categoría Sub-19, pero si hablamos de la competencia que también tiene con el equipo de Bayern Múnich II notaremos que lo hace más como un volante en primera línea. Con buena salida y coberturas, Felipe Chávez se destaca más en dicha posición al enfocarse en el aspecto defensivo y no tanto sumándose al arco rival. Estas opciones las cumple muy bien y con 18 años evidencia una gran capacidad para acoplarse a ello.

¿Qué falta para que Felipe Chávez juegue por la Selección Peruana?

Si bien ha sido parte de distintos microciclos en Videna y es uno de los candidatos a liderar el recambio generacional en la Selección Peruana, lo concreto es que para que Felipe Chávez vista la camiseta blanquirroja tiene que darse un llamo oficial y los amistosos internacionales que se vienen deberían ser los escenarios perfectos para verlo de cerca y apreciar directamente si es que realmente puede sumarle al equipo. Veremos si es que el entrenador interino que defina pronto la FPF pueda tomarlo en cuenta de una vez por todas.

Publicidad

Publicidad

Fuente: La Bicolor

ver también Los 5 Sub 23 que Óscar Ibáñez podría llamar a la Selección Peruana para mantener el puesto