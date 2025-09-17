El nuevo dolor de cabeza que sufre Emelec por Christian Cueva en Ecuador

Emelec está en una situación complicada en estos momentos en la etapa regular de la Liga Pro. El conjunto ‘Bombillo’ depende de muchos resultados para poder seguir en la pelea por el título y el tema está bastante delicado en estos momentos. Pero no solo eso, sino que ahora su figura los pone en un nuevo aprieto a nada del final.

Resulta que Christian Cueva está lesionado nuevamente, por lo que no se sabe si es que volverá a jugar en lo que resta de la etapa regular. Por lo pronto se sabe que la siguiente jornada no estará disponible por el hecho que le sacaron tarjeta roja en la derrota frente a Barcelona SC. Esto a pesar que estuvo en el segundo tiempo en el banco de suplentes, pero terminó viendo la expulsión.

Justo en el choque contra ‘El ídolo de Ecuador’, el mediocampista nacional solo estuvo en el terreno de juego hasta el final del primer tiempo. En el inicio de la segunda mitad ya había sido cambiado por José Cevallos que tomó su lugar dentro del terreno de juego.

¿Qué lesión tiene Christian Cueva?

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Emelec dio a conocer no solo la lesión de Christian Cueva, sino también de su compañero José Angulo. Ambos terminaron lesionados en el último partido, pero que ya se vienen recuperando para volver lo más pronto posible a los terrenos de juego.

Es así como se dio a conocer que el futbolista habría sufrido una lesión del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha. Esto es lo que se ha podido conocer en el informe que dieron en sus redes sociales.

“Cabe mencionar que ambas lesiones fueron causadas por jugadas fortuitas en el último compromiso. Los dos jugadores se encuentran cumpliendo el proceso de recuperación a doble jornada“, se puede leer.

Christian Cueva y sus números en Emelec

Christian Cueva comenzó muy bien su temporada jugando en Cienciano en donde logró romperla a nivel local e internacional. Esto hizo que el cuadro de Ecuador se pueda fijar en su nivel y así consiga firmar con ellos. Esto ocurrió en 14 de junio de este 2025.

Desde ese momento el peruano ha disputado un total de 11 encuentros, hizo 2 goles y dio 2 asistencias en 671 minutos dentro del terreno de juego. En lo que va de la campaña con el ‘Bombillo’ solo no ha aparecido en 2 encuentros que no fue convocado por lesión.

