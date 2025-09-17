El nuevo equipo de Piero Quispe no está atravesando el mejor de sus momentos y ha tenido un percance con una de sus estrellas. Esto debido a que este tenía problemas legales, por lo que se anunció de forma inminente su salida del club con la rescisión de su contrato.

Estamos hablando del futbolista Diego Costa, la gran figura de este equipo de Sydney FC. Pero que se conoció que no podrá continuar su camino en el fútbol de Australia. Por lo que el peruano y el brasileño no podrán jugar juntos esta temporada que se viene en el conjunto celeste.

Diego Costa deja Sydney FC (Foto: X).

Todo esto se debe a una situación complicada que está pasando el futbolista en Brasil. Todo esto se debe a una decisión que tomó el Tribunal de Familia de Porto Alegre, la cual decretó presión contra el futbolista por una deuda de pensión alimenticia que se eleva a 493 mil reales.

Es debido a esta alarmante situación que el Sydney FC no tuvo otra opción que anuncia la culminación del contrato del atacante de 35 años. Es así que en un escueto mensaje dejando en claro el motivo de esta decisión: “asuntos legales y personales en curso”. Pese a que el club intentó a todo lugar continuar con el futbolista, se complicó su situación.

Piero Quispe y una oportunidad de oro

El llegar a una liga de menor nivel que la mexicana es una oportunidad importante para Piero Quispe de ganar confianza, volverse una figura y así regresar a Pumas recargado. Es así como se esperaría que fuese este viaje por Oceanía en donde tampoco la tendrá tan fácil, pues deberá trabajar para lograr ser de los mejores.

Por lo pronto su misión será ganarse el puesto de titular, luego ser considerado de los mejores jugadores de su club. Algo que no será nada fácil, por lo pronto la liga todavía estará iniciando en el mes de octubre, por lo que tiene tiempo para ponerse en forma y romperla.

