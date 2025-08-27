Uno de los rumores que se vienen tocando cada vez con más fuerza es la posible llegada de André Carrillo a Universitario de Deportes. Esta sería sin duda alguna una de las bombas más importantes para el Fútbol Peruano. Sobre todo por su pasado y lo que significaría para el campeonato nacional. Pues ahora un referente de La Victoria dio a conocer toda la verdad.

Publicidad

Publicidad

Tras las declaraciones de Edison Flores, que deja en claro que es posible la vuelta de la ‘Culebra’ al fútbol peruano, pero para jugar por la ‘U’ ha roto el internet. Esto es algo que no muchos esperan que se de, sobre todo los hinchas de Alianza Lima que lo quieren en sus filas para poder tentar la posibilidad de salir campeones nacionales.

Ahí es donde aparece la figura de Henry Quinteros, uno de los referentes de Alianza Lima en los últimos años. El exmediocampista dio a conocer un poco la postura de Carrillo, negando una posibilidad real que pueda ser jugador de los ‘cremas’. Sobre todo por el pasado que tiene con los ‘blanquiazules’ de donde salió hacia el exterior.

“Carrillo no iría a Universitario. Yo creo que no. Yo lo conozco como es, su personalidad y todo. Él solo lo lanzó así, además, acuérdense que cuando lo entrevistaban, él decía “monedas son monedas”. Y cuando le preguntan de qué equipo es hincha, dice que Al Hilal. Manda al desvío”, fue lo que comentó el ‘Pato’ en el programa ‘Desmarcados’.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por otro lado, habló si sería cuestión de economía que pueda llegar a Ate. Pero esto lo terminó de descartar, explicando que él ya ganó mucho en el exterior: “La candela (dinero) ya la hizo”.

¿Qué dijo Edison Flores sobre André Carrillo?

Todo este rumor sobre la posible llegada de André Carrillo a Universitario se da por las últimas declaraciones de Edison Flores. El ‘orejas’ aseguró que la ‘culebra’ tendría la intensión de jugar con la camiseta ‘crema’.

Publicidad

Publicidad

. “Carrillo es un crack, en el momento en el que está y que lo he conocido, siempre ha sido importante para sus clubes y la selección peruana. Ha tenido, como todos los jugadores, momentos buenos y malos, pero siempre ha sido el diferente. Espero (que venga) porque quiero lo mejor para el club. Las veces que he compartido en la selección con él, ahora último, él tiene esa intención de ir a la ‘U’“, expuso en el programa Doble Punta.

Por último, el mediocampista de Corinthians terminó seducido por proyecto que se viene fabricando en la ‘U’. “Se comunicaron con él cuando terminaba contrato en Arabia para ver si había posibilidades de que venga, le gustó más o menos el proyecto y el trato, quedó a gusto con todo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Atención Alianza Lima: la inesperada exigencia de Néstor Gorosito para continuar en el club