Universitario prende la polémica con Alianza Lima: presentó camiseta del Señor de los Milagros y lanzó mensaje fuerte

En un hecho inédito, Universitario se unió a las manifestaciones de respeto hacia el Señor de los Milagros y decidió cambiar su camiseta por el mes de octubre. Tal como lo venía haciendo Alianza Lima, el cuadro crema también puso el tema en debate mencionando que la fe es de todas.

Publicando un impactante video en sus redes sociales, Universitario apoyó su decisión en un discurso religioso que guarda un versículo de la biblia: Romanos 10:12: “Porque no hay diferencia… el mismo Señor es Señor de todos”.

Así pues, Universitario se unió a las manifestaciones religiosas y también mostró su devoción por el Señor de los Milagros. Si bien el cuadro crema también le rinde homenaje al Cristo Moreno con imágenes, esta es la primera vez que sacó una camiseta en su honor.

Hay que expresar que la polémica se encendió pues hasta antes de este 2025, Alianza Lima era el único equipo en el mundo que cambiaba su camiseta por una festividad religiosa. Ahora con Universitario uniéndose al rezo, los dos clubes pueden jactarse del hito.

¿Por qué Alianza Lima cambia de camiseta por el Señor de los Milagros?

Alianza Lima guarda la tradición de honrar al Señor de los Milagros durante cada mes de octubre cambiando su camiseta. Esto sucede por un profundo vínculo que une al club de La Victoria con el Cristo Moreno.

Según el historiador aliancista Armando Leveau Guzmán, existe una profunda devoción de los hinchas de Alianza Lima por el Señor de los Milagros: “Alianza Lima es el único club en el mundo que viste una camiseta de color morado por un tema religioso por un mes completo”.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Universitario en honor al Señor de los Milagros?

La nueva camiseta de Universitario en honor al Señor de los Milagros cuesta S/229 la versión principal y S/159 la versión alterna, ambas se venden en la tiendas Marathon.

La camiseta de Universitario en honor al Señor de los Milagros. (Foto: Universitario)

¿Qué es la festividad del Señor de los Milagros?

La festividad del Señor de los Milagros es una celebración religiosa que se da cada mes de octubre en Lima, Perú. Es una tradición que honra la imagen de cristo crucificado que, según la historia, permaneció intacta tras el gran terremoto que azotó Lima en 1655.

