Universitario llegó a un acuerdo de último minuto con Matías Di Benedetto y sorprendió a todos

Cuando todo parecía indicar que no habría más movimientos, Universitario dio el golpe y llegó a un acuerdo con Matías Di Benedetto.

Por Aldo Cadillo

Matías Di Benedetto y Universitario.
© Getty Images.Matías Di Benedetto y Universitario.

Matías Di Benedetto, pieza importante en la última temporada de Universitario, finalmente logró destrabar su situación y acordó los términos para continuar. La dirigencia actuó con rapidez y cerró el trato en una reunión que se definió en las últimas horas del día.

Así lo reveló el mismo Matías Di Benedetto y confirmó que ambas partes ya tienen todo encaminado para firmar la renovación con Universitario, lo que representa un alivio para Jorge Fossati y su comando técnico, que insistían en retener al zaguero.

“Ya iniciamos los trámites de nacionalización para liberar un cupo de extranjero el año que viene. Agradezco a la dirigencia por la confianza. Me llena de orgullo y gratitud porque me están dando la confianza por lo que vengo haciendo estos 3 años”, comentó Matías Di Benedetto al confirmar su continuidad en Universitario.

De esta forma Universitario aseguró su defensa central por al menos una temporada más, ya que llegó a acuerdos de renovación tanto con Matías Di Benedetto como con Williams Riveros.

Imagen
Matías Di Benedetto jugando para Universitario. (Foto: Universitario)

Matías Di Benedetto renovó con Universitario

Matías Di Benedetto confirmó en una comunicación de último minuto que renovó con Universitario. El defensa aseguró que empezó con los trámites para nacionalizarse y así liberar un cupo de extranjero.

Esta figura va a permitir a Universitario renovarle a Matías Di Benedetto y, en paralelo, tener un cupo más de extranjero. Lo más probable es que los cremas buscarán reforzarse con nuevos extranjeros para hacer frente a la Copa Libertadores.

¿Cuánto dinero gana Matías Di Benedetto?

Matías Di Benedetto gana 15 mil dólares mensuales en Universitario, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares mensuales.

¿Hasta cuándo Matías Di Benedetto tiene contrato con Universitario?

Matías Di Benedetto tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025, pero las últimas noticias indican que renovará su vínculo y se espera que sea al menos por dos temporadas más.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
