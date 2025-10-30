Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

¡Sorpresa! Dos exfutbolistas de Universitario serán convocados por Manuel Barreto para afrontar amistosos con Perú

Ambos jugadores militan en el extranjero y serían los llamados a ser el futuro de la 'bicolor'. Conoce de quiénes se trata.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Exjugadores de Universitario serán convocados por Manuel Barreto.
© DifusiónExjugadores de Universitario serán convocados por Manuel Barreto.

Faltan pocos días para que la Selección Peruana vuelva a la acción, enfrentando en la fecha FIFA de noviembre a Rusia y Chile en partidos amistosos internacionales. Bajo la dirección interina de Manuel Barreto, la ‘bicolor’ aprovechará estos encuentros para dar continuidad al desarrollo de nuevos talentos y evaluar a los jugadores experimentados que liderarán el próximo ciclo.

Publicidad

Con el objetivo de sumar nuevos elementos al proceso de renovación generacional, se confirmó que el estratega nacional ha llamado a dos exjugadores de Universitario para los próximos amistosos internacionales, una decisión que ha sorprendido a más de uno.

Exjugadores de la ‘U’ serán convocados a la Selección Peruana

Según dio a conocer el periodista Kevin Pacheco, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) remitió las cartas de reserva a los clubes de Alfonso Barco y Marco Saravia, lo que permitirá que ambos jugadores se integren a la concentración de la Selección Peruana en Rusia.

Image
Marco Saravia y Alfonso Barco (Momento Deportivo).
Publicidad

La noticia sorprendió a los hinchas, ya que ambos han tenido poca participación durante la temporada 2025 y generalmente ocupan el banco de suplentes en sus respectivos clubes.

Sin embargo, su juventud —Barco con 23 años y Saravia con 26— los convierte en opciones valiosas dentro del proceso de renovación que lidera el comando técnico.

Lo que se sabe sobre el presente de ambos jugadores

A mitad de año, Alfonso Barco dejó Defensor Sporting para unirse a Emelec de Ecuador, donde ha jugado 17 partidos y anotado un gol, mayormente entrando desde el banquillo. En tanto, Marco Saravia, actualmente en Defensor Sporting, ha tenido menos participación, sumando solo 7 encuentros y 102 minutos en la temporada.

Publicidad

Ahora, ambos tendrán la oportunidad de demostrar su nivel ante el cuerpo técnico y buscarán consolidarse como parte del nuevo proyecto de la ‘bicolor’.

¿Por culpa de Gianluca Lapadula y Alex Valera? La razón por la que Luis Ramos no sería convocado a la Selección Peruana

ver también

¿Por culpa de Gianluca Lapadula y Alex Valera? La razón por la que Luis Ramos no sería convocado a la Selección Peruana

Partido confirmado: La Selección Peruana acordó partido amistoso contra Bolivia

ver también

Partido confirmado: La Selección Peruana acordó partido amistoso contra Bolivia

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Valera aclaró su presente en Universitario y definió su futuro
Liga 1

Valera aclaró su presente en Universitario y definió su futuro

¡Clásico en Miami! 'U' y Alianza podrían enfrentarse en pretemporada 2026: estadio y fecha
Liga 1

¡Clásico en Miami! 'U' y Alianza podrían enfrentarse en pretemporada 2026: estadio y fecha

La figura de la 'U' que se despide tras tricampeonato
Universitario

La figura de la 'U' que se despide tras tricampeonato

Campeón del Mundo se postula para dirigir en Perú: "Sería muy lindo"
Liga 1

Campeón del Mundo se postula para dirigir en Perú: "Sería muy lindo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo