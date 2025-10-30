¡Sorpresa! Dos exfutbolistas de Universitario serán convocados por Manuel Barreto para afrontar amistosos con Perú

Faltan pocos días para que la Selección Peruana vuelva a la acción, enfrentando en la fecha FIFA de noviembre a Rusia y Chile en partidos amistosos internacionales. Bajo la dirección interina de Manuel Barreto, la ‘bicolor’ aprovechará estos encuentros para dar continuidad al desarrollo de nuevos talentos y evaluar a los jugadores experimentados que liderarán el próximo ciclo.

Con el objetivo de sumar nuevos elementos al proceso de renovación generacional, se confirmó que el estratega nacional ha llamado a dos exjugadores de Universitario para los próximos amistosos internacionales, una decisión que ha sorprendido a más de uno.

Exjugadores de la ‘U’ serán convocados a la Selección Peruana

Según dio a conocer el periodista Kevin Pacheco, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) remitió las cartas de reserva a los clubes de Alfonso Barco y Marco Saravia, lo que permitirá que ambos jugadores se integren a la concentración de la Selección Peruana en Rusia.

Marco Saravia y Alfonso Barco (Momento Deportivo).

La noticia sorprendió a los hinchas, ya que ambos han tenido poca participación durante la temporada 2025 y generalmente ocupan el banco de suplentes en sus respectivos clubes.

Sin embargo, su juventud —Barco con 23 años y Saravia con 26— los convierte en opciones valiosas dentro del proceso de renovación que lidera el comando técnico.

Lo que se sabe sobre el presente de ambos jugadores

A mitad de año, Alfonso Barco dejó Defensor Sporting para unirse a Emelec de Ecuador, donde ha jugado 17 partidos y anotado un gol, mayormente entrando desde el banquillo. En tanto, Marco Saravia, actualmente en Defensor Sporting, ha tenido menos participación, sumando solo 7 encuentros y 102 minutos en la temporada.

Ahora, ambos tendrán la oportunidad de demostrar su nivel ante el cuerpo técnico y buscarán consolidarse como parte del nuevo proyecto de la ‘bicolor’.

