Duele en todo Sporting Cristal: las primeras palabras de Pedro Aquino en Alianza Lima y que endiosan a Matute

Pedro Aquino representa ser uno de los mejores fichajes del fútbol peruano durante la presente temporada 2025. Cuando muchos lo ligaban a Sporting Cristal, repentinamente Alianza Lima tomó la iniciativa y cerró un préstamo muy bueno para las aspiraciones de cada uno. Ahora el volante se presentó en sociedad y envío en mensaje que sin duda alguna podría doler en el Rímac.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Pedro Aquino es hincha acérrimo de Sporting Cristal y se formó futbolísticamente en La Florida, incluso que en alguna oportunidad mencionó abiertamente que su lugar en el Perú era el equipo celeste y nada más. En el fútbol todo puede suceder y apareció Alianza Lima para cambiar drásticamente el destino del volante nacional.

Ya entrenando junto a sus nuevos compañeros en el barrio de La Victoria y alistándose para el tan ansiado debut en el Torneo Clausura 2025, Pedro Aquino tuvo sus primeras palabras como refuerzo de Alianza Lima y no solo evidenció sus ganas de dar lo mejor en esta nueva aventura, sino que también endiosó el Estadio Alejandro Villanueva de Matute como una especie de templo sagrado.

Lo que dijo Pedro Aquino como nuevo refuerzo de Alianza Lima

“Para mí es un honor poder pisar hoy en día Matute. Yo siendo que es un estadio glorioso y que ha logrado muchas cosas buenas. Hoy me toca aportar mi granito de arena. Me siento física y mentalmente espectacular”; comentó en primera instancia Pedro Aquino en una reciente entrevista para el portal ‘Alianza Play‘ en una clara señal de sentirse muy cómodo en su nuevo equipo.

En cuanto al objetivo próximo que tiene junto a todo Alianza Lima, el cual sin duda alguna es el duelo frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, la ‘Roca’ manifestó lo siguiente: “El domingo tenemos un clásico y ese partido tenemos que ganarlo sí o sí. Cada jugada y cada balón voy a ir muerte. Vengo a salir campeón y a hacer historia aquí”.

¿Pedro Aquino será titular en el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima?

Todavía no se conoce con exactitud cuál sería el once titular de Alianza Lima para el clásico ante Universitario de Deportes en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. En cuanto a la presencia de Pedro Aquino, por lo pronto se pudo conocer que está dentro de los convocados del profesor Néstor Gorosito, así que veremos si es que finalmente debuta en el Estadio Monumental siendo titular o como una pieza de recambio desde el banco de los suplentes.

