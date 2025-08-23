¿Por qué Jorge Fossati es catalogado como ‘Eterna Víctima’ a horas del clásico Universitario vs. Alianza Lima?

La previa del clásico del fútbol peruano ya se empieza a vivir. Todavía quedan algunas horas para que empiece a rodar el balón en el Estadio Monumental y una llamativa declaración de Jorge Fossati es la que viene apoderándose del ámbito deportivo local ya que tiene que ver, nuevamente, con una especie de queja y/o aclaración respecto al descanso de sus jugadores durante los últimos días.

Publicidad

Publicidad

“Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad. Estas fechas fueron puestas precisamente porque la administración de Universitario estaba poco menos que acéfala, sino no había sentido común en ponerlas. No sé si hay intención, pero claramente hay una situación de perjuicio deportivo para Universitario”; enfatizó Jorge Fossati en charla con la prensa.

Tweet placeholder

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas y básicamente se deben a que Universitario de Deportes jugó el día jueves 21 de agosto frente a Palmeiras en Sao Paulo por Copa Libertadores y ahora deberá recibir a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025. A raíz de esta situación es que el estratega merengue fue apodado de una forma bastante singular en redes sociales: ‘Eterna Víctima’.

Publicidad

Publicidad

¿Quién le dijo ‘Eterna Víctima’ a Jorge Fossati por sus más recientes declaraciones?

En esta oportunidad fue el reconocido comunicador deportivo Eddie Fleischman quien no se guardó nada y catalogó a Jorge Fossati como una ‘Eterna Víctima’ debido a sus constantes reclamos y quejas sobre los días de descanso que tiene Universitario de Deportes en el último tiempo. Claramente, una situación como tal genera ruido en la previa del clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima.

“Eterna víctima. Qué mal se ve un presunto profesional victimizándose y buscando factores externos a los que atribuirle si le va mal. Y eso que no le va nada mal. La obsesión de poner un parche cuando no hay chupo”; comentó el popular ‘Colorado’ por medio de su cuenta oficial de ‘X’ en una rotunda señal de no estar de acuerdo con las versiones expuestas por el profesor Jorge Fossati.

Fuente: @E_FLEISCHMAN

Publicidad

Publicidad

Día, hora y canal del clásico Universitario vs. Alianza Lima

El clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima se disputará este domingo 24 de agosto a las 17:30 hora local en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. La transmisión oficial estará a cargo de la señal de ‘GOLPERÚ‘ y de la plataforma digital ‘Movistar TV‘. Además, vivirás todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: GOLPERÚ.

ver también ¿Quién manda en la Liga 1? La impactante diferencia en el valor de los planteles entre Universitario vs. Alianza Lima