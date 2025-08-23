Se viene un nuevo clásico del fútbol peruano y se espera una fiesta total en el Estadio Monumental de Ate. El conjunto de Universitario de Deportes en esta oportunidad partirá como local. Las expectativas son muy grandes por parte de los dos clubes, sobre todo con lo parejo que está la tabla de posiciones. Aunque en este caso el DT ‘crema’ ha tomado una inesperada decisión para asegurar los tres puntos.

Mediante las redes sociales, el periodista Gustavo Peralta ha soltado algunas novedades que mostrará el equipo de Jorge Fossati. Al parecer el entrenador ha hecho unas pequeñas variantes para tener un equipo competitivo y así buscar los tres puntos en casa.

Para comenzar se ha confirmado la vuelta de Anderson Santamaría al once titular. Teniendo en cuenta que todos los centrales están en óptimas condiciones, se esperaría que entrara en el equipo titular por Aldo Corzo. Que es el eslabón más débil en este momento del equipo ‘crema’ en la defensa. Mientras que en el mediocampo ante la ausencia de Rodrigo Ureña el que aparece es Jesús Castillo, por lo que Jorge Murrugarra esperará en la banca de suplentes.

Anderson Santamaría va de titular (Foto: X).

¿Qué dijo Jorge Fossati del once de Universitario?

En el último entrenamiento previo al Clásico, el entrenador Jorge Fossati conversó con la prensa y explicó un poco de la alineación. Destacando mucho las cualidades de su equipo, así como resaltar que todos están listos para jugar en el momento que se les pida.

“Tenemos el lindo problema de que me lo compliquen los que juegan. Porque tampoco hay que olvidarse de que Juancito estuvo muy bien en el último partido, pero también Pedrito que quedó afuera porque venía de jugar a 3200 metros y jugar allá, arrancar, dar la cara por el equipo, y aparte ese viene de demostrar sus cualidades en muchos y muchos partidos. Entonces, si bien es cierto también importa y mucho, en mi elección por lo menos, el momento pero tampoco es… Es como digo, una buena complicación porque el que entra me dice: estoy listo”, explicó el DT.

¿Cuál será el once de Universitario de Deportes?

Teniendo en cuenta los jugadores que mencionó Gustavo Peralta, los demás puestos no deberían variar en el equipo, pues el ‘Nono’ no es mucho de cambiar su alineación. Así que este sería el once que mandará el veterano entrenador para este Clásico ante Alianza Lima.

Once de Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes; Álex Valera y Edison Flores.

Once de Universitario (Foto: Universitario).

¿Cuándo se jugará el Universitario vs. Alianza Lima?

Este encuentro por la fecha número siete del Torneo Clausura 2025 entre Universitario vs. Alianza Lima se desarrollará: Domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate desde las 17:30 horas. La transmisión del encuentro será por Gol Perú en cable, mientras todos los acontecimientos y el minuto a minuto estarán completamente gratis en Bolavip Perú.

