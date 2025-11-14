Williams Riveros sorprendió a todos: Confesó que pudo firmar por otro club de Liga 1 antes que Universitario

Williams Riveros sorprendió a todos al revelar que, antes de firmar por Universitario, tuvo una propuesta firme de otro club grande de la Liga 1. Relatando que fue cuestión de horas, al parecer la oferta de la ‘U’ se iba a caer, pero al final terminó dándose.

En charla en el podcast ‘Y uno feliz’, Williams Riveros reveló todos los detalles sobre su llegada a Universitario: “Yo hablo con mi agente y me dice que hay un interés grande en Universitario. Yo le digo de una, vamos. No le pregunté si había otra opción”.

“Cuando yo le digo eso, a la hora me dice que había un problema, hay un tema con el cupo de extranjero, porque hay un delantero que no llega. Entonces apareció otro club en Perú. No lo voy a decir, pero es un equipo grande”, siguió relatando Williams Riveros.

Luego, entrando a la parte del desenlace, Riveros contó cómo terminó todo: “Entonces mi representante me dice: ‘tenemos que esperar porque si se libera ese cupo, entramos bien’. Y a la hora me llama de vuelta y me dice que el delantero se va. Ahí le digo que ‘aprietes’ para llegar a Universitario de una. Así llegué”.

Williams Riveros celebrando sus 100 partidos con Universitario. (Foto: Universitario)

Hay que precisar que Williams Riveros llegó a Universitario en la temporada 2023 y actualmente es tricampeón con el cuadro de Ate, pues consiguió los títulos nacionales del 2023, 2024 y 2025 de la Liga 1.

¿Cuánto dinero gana Williams Riveros?

Williams Riveros gana 25 mil dólares mensuales en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 300 mil dólares.

¿Hasta cuándo Williams Riveros tiene contrato con Universitario?

Williams Riveros se queda en Universitario pues tiene contrato hasta diciembre del 2027. Es más, el equipo crema quiere que se nacionalice peruano para que así pueda liberar una plaza de extranjero.

Datos claves

Williams Riveros reveló que tuvo una propuesta firme de otro club grande de la Liga 1 antes de fichar por la ‘U’.

El fichaje por Universitario fue incierto, ya que la oferta estuvo a punto de caerse en cuestión de horas.

El defensa paraguayo finalmente se incorporó a Universitario, descartando la opción del otro club.

