Alerta máxima en Universitario: Jorge Fossati definió su futuro y no son buenas noticias

Universitario vive horas de preocupación luego de que el periodista Horacio Zimmermann asegurara que Jorge Fossati ya tomó una decisión respecto a su futuro. Según reveló, el entrenador uruguayo habría optado por continuar su carrera en México, un escenario que encendió las alarmas en la interna del club y en la hinchada crema.

El periodista Horacio Zimmermann reveló que su fuente le contó lo siguiente: “Fossati no va más en la ‘U’. Buena relación con Barco, mala con Velazco. Si es por la ‘U’ se queda. Último mensaje siete de la mañana, oferta de México con salario muy importante y quieren que forme a un entrenador”.

Desde hace semanas circulaban versiones que vinculaban a Fossati con equipos de la Liga MX, pero su entorno mantenía silencio mientras el técnico evaluaba su continuidad tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, la información difundida por Zimmermann apunta a que la reflexión terminó y que la salida sería inminente, pese al deseo de Universitario de retenerlo pues tiene contrato.

Ahora, Universitario deberá activar un plan de contingencia. La prioridad será encontrar un reemplazo que pueda sostener la línea de trabajo instaurada en los últimos años y que esté dispuesto a asumir un vestuario ganador y con altas expectativas.

¿A qué club de México se va Jorge Fossati?

La noticia cayó como un balde de agua fría para la dirigencia, que consideraba a Fossati el líder ideal para encarar el proyecto 2026 y la próxima Copa Libertadores.

Según la información, hay dos clubes de México que están interesados en Jorge Fossati: Necaxa y Pumas. Ambas instituciones ven en el técnico al posible salvador de su mal momento y apostarían por tenerlo en la Liga MX.

Fossati festejando el tricampeonato con Aldo Corzo. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

