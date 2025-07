Yoshimar Yotún tras volver al fútbol luego de 15 meses: “Tengo 35 años y no sé cuántos partidos. Hoy sentí que fue mi primera vez”

Sporting Cristal venció 5-0 a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo en el marco de la fecha 3 del Torneo Clausura 2025. Si bien es cierto que el triunfo es muy importante para las aspiraciones celestes, no podemos perder de vista que el regreso triunfal de Yoshimar Yotún acapara todas las portadas y se lleva todos los titulares de los medios locales luego de volver al fútbol tras 15 largos meses.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Formativo Celeste

El capitán de Sporting Cristal volvió a decir presente en un campo de fútbol luego de una extensa y muy tediosa recuperación desde que en el mes de abril del 2024 se lesionara gravemente en una de sus rodillas. Hoy aquella situación ya quedó en el olvidó y su vuelta a la Liga 1 fue por todo lo alto, incluso anotando el último gol rimense para ponerle la cereza al pastel en el duelo de esta tarde.

Publicidad

Publicidad

Emocionado al máximo y con lágrimas en los ojos, el popular ‘Yoshi‘ no escondió sus sentimientos y se le vio bastante conmovido durante el tiempo que estuvo en la cancha. Además, luego de la goleada por 5-0 ante Sport Huancayo, conversó con la prensa deportiva y soltó varias frases para la posteridad. “Tengo 35 años y no sé cuántos partidos. Hoy sentí que fue mi primera vez”.

Las sensaciones de Yoshimar Yotún tras su regreso al fútbol

“Han sido 15 meses de pura dedicación y ha sido muy duro. Me ha costado un montón y tuve mucha gente ayudándome. En ningún momento me sentí solo y he ganado muchas cosas, he ganado mucha unión con mi familia y con mis amigos. Estoy feliz de regresar y de marcar un gol. Hay que seguir trabajando para conseguir los objetivos”; comentó en primera instancia Yoshimar Yotún en conversación con ‘L1 MAX‘.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a las emociones que vivió en la previa a su ingreso al campo de juego el día de hoy, ‘Yoshi‘ contó lo siguiente: “Tengo 35 años y no sé cuántos partidos. Hoy sentí que fue mi primera vez. Sentí muchas emociones. Entré al campo de juego y estaba llorando porque no podía creer que hace poco estaba luchando. Mi esposa siempre estuvo ahí y mi familia también. Esto es para ellos”.

La celebración de Yoshimar Yotún tras anotar el 5-0 de hoy ante Sport Huancayo

Apenas concretó su gol vía penal que significó el 5-0 final de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo, Yoshimar Yotún no lo pensó dos veces y corrió directo a la tribuna occidente para abrazar desconsoladamente a su esposa. Extasiado por el momento y la celebración, el capitán celeste saltó la protección que separa el campo de juego y gestó uno de los momentos más emotivos de la jornada en donde claramente el fútbol celebra ante todo.

Publicidad

Publicidad

Con Sporting Cristal de líder: Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

ver también ¡Bomba en la Liga 1! Erick Delgado revela el próximo fichaje que Autuori exige para Sporting Cristal