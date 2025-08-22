¿Contra qué equipo jugará Alianza Lima si pasa directo a semifinales de la Copa Sudamericana?

El camino de Alianza Lima en la Copa Sudamericana tiene dos senderos: jugar cuartos de final o pasar directamente a semifinales. Estando la decisión final en manos de la Conmebol, el ente tendrá que decir qué hacer respecto al partido cancelado entre Independiente de Argentina y la Universidad de Chile.

Y es que Conmebol está evaluando la situación a profundidad para saber que tiene que suceder entre Independiente de Argentina y la Universidad de Chile. Incluso habiendo la tesis de que ambos pueden quedar excluidos de la Copa Sudamericana, en ese caso Alianza Lima pasaría directamente a semifinales.

Ahí es donde toma más fuerza la teoría de quién sería el rival de Alianza Lima en semifinales de la Copa Sudamericana. Sabiendo que la decisión final la tiene Conmebol, el cuadro íntimo no es ajeno al momento y espera una resolución lo más pronto posible para poder empezar a realizar su plan de trabajo.

Así pues, según el cuadro de las rondas finales de la Copa Sudamericana, si Alianza Lima pasa directamente a semifinales, tendrá que esperar al ganador del duelo entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil. Con ellos, lo más probable es que Fluminense sea rival de Alianza Lima por las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Alianza Lima a semifinales de la Copa Sudamericana?

Existe la posibilidad de que Conmebol sancione tanto a Independiente de Argentina como a Universidad de Chile y ambos quedarían eliminados de la Copa Sudamericana. De ser esta la situación, Alianza Lima pasará directamente a semifinales a la espera del ganador del duelo entre Lanús vs. Fluminense.

También puede que Conmebol solo sancione a uno de los dos equipos y así o Independiente de Argentina o Universidad de Chile quedarían libres para continuar en la Copa Sudamericana. Ante esto, uno de los dos tendría que jugar ante Alianza Lima por la llave de cuartos de final.

¿Cuánto dinero viene ganando Alianza Lima por torneos internacionales?

Alianza Lima viene ganando más de 6 millones de dólares por sus partidos tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Sumado a ello también ha generado cerca de un millón cada vez que jugó como local en Matute.

¿Contra quién jugará Alianza Lima en cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el club que decida Conmebol luego del escándalo entre Independiente vs. Universidad de Chile. El ente tendrá que decidir si es contra alguno de ellos o si avanza directo a semifinales.

