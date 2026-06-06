Aymen Hussein, estrella de Irak, fue confundido con un terrorista, estuvo detenido siete horas y sufrió maltrato antes del Mundial.

La llegada de la Selección de Irak a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 estuvo marcada por una situación que generó indignación en todo el país asiático. El protagonista fue Aymen Hussein, delantero y héroe nacional tras anotar el gol que clasificó a Irak a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986.

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Según reportes de medios iraquíes, el atacante Aymen Hussein fue retenido por las autoridades migratorias al arribar al aeropuerto O’Hare de Chicago. El futbolista permaneció bajo interrogatorio durante aproximadamente siete horas, mientras el resto de la delegación abandonaba el terminal rumbo a su hotel de concentración.

La agencia Shafaq News informó que los dirigentes iraquíes intentaron intervenir para acelerar su liberación, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Finalmente, la selección se vio obligada a trasladarse a su lugar de alojamiento sin una de sus principales figuras.

Diversos medios señalaron que el incidente se habría originado por una aparente confusión de identidad con otro ciudadano iraquí. que es buscado por terrorismo. Tras completar los procedimientos de verificación e investigación bajo una gran presión, daño psicológico y hasta físico, las autoridades permitieron el ingreso de Aymen Hussein al territorio estadounidense y el delantero pudo reunirse con sus compañeros.

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Aymen Hussein durante el partido entre Irak y Bolivia por el repechaje internacional al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Aymen Hussein sufrió el terrorismo en su propia familia

La situación generó aún más impacto debido a la historia personal del atacante iraquí. Aymen Hussein, de 30 años, ha sido una víctima directa del terrorismo durante gran parte de su vida. Su padre fue asesinado por Al Qaeda en 2008, mientras que su hermano fue secuestrado por el Estado Islámico en 2014 y nunca volvió a ser encontrado.

Medios iraquíes describieron que el futbolista fue tratado “como si fuera un terrorista”, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya sufrido agresiones físicas. Lo que sí está confirmado es que permaneció retenido durante siete horas, sometido a interrogatorios y verificaciones antes de ser liberado.

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Aymen Hussein pasando migraciones en Estados Unidos previo al Mundial 2026. (Foto: X)

¿Quién es Aymen Hussein?

Aymen Hussein es un futbolista de Irak, tiene 30 años, es delantero y jugará el Mundial 2026 tras vencer a Bolivia, con uno de sus goles, en el repechaje internacional a la Copa del Mundo.

¿En qué grupo del Mundial 2026 está Irak?

Irak está en el Grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Senegal y Noruega. Además, debuta en la Copa del Mundo ante Noruega este martes 16 de junio desde las 5:00 PM en el Gillette Stadium de Foxborough en Massachusetts, Estados Unidos.

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Datos claves

El delantero Aymen Hussein fue retenido por autoridades migratorias en el aeropuerto de Chicago.

El futbolista iraquí permaneció bajo interrogatorio durante siete horas por una confusión de identidad.

El padre de Hussein fue asesinado por Al Qaeda en el año 2008.