La Selección de Inglaterra y la Selección de Croacia protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se disputa HOY, miércoles 17 de junio, desde las 3:00 PM y marcará el inicio del camino mundialista para dos selecciones llamadas a pelear por la clasificación a los dieciseisavos de final.
El partido se jugará en el AT&T Stadium, denominado oficialmente durante el torneo como Estadio de Dallas. Además de los tres puntos en juego, el duelo tendrá un enorme valor estratégico pues también comparten grupo con Ghana y Panamá.
En la previa, el entrenador Thomas Tuchel destacó la calidad de Croacia y dejó en claro que espera una prueba exigente: “Tienen experiencia y es fuerte. Mañana nuestros hinchas verán y sentirán lo que yo he visto en los últimos 16 días”. Inglaterra apuesta por una mezcla de juventud y experiencia encabezada por Harry Kane y Jude Bellingham.
Por el lado croata, el técnico Zlatko Dalić volvió a respaldar públicamente a su capitán Luka Modrić: “Es mi mano derecha y un modelo a seguir”. A sus 40 años, el histórico mediocampista afronta probablemente su última Copa del Mundo como líder de una generación que quiere volver a competir entre las mejores selecciones del planeta.
Harry Kane vs. Luka Modric en la previa del partido entre Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026. (Foto: Producción Bolavip)
Alineaciones confirmadas de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026
Inglaterra confirmó como titulares a Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’reilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará imponer intensidad desde el inicio y aprovechar el poder ofensivo de sus principales figuras.
Escándalo en el Mundial 2026: roban los botines de Harry Kane y Jude Bellingham a días del debut de Inglaterra
Croacia, por su parte, formará con Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martín Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.
Con experiencia en todas sus líneas y liderados por Modrić, los balcánicos intentarán comenzar el Mundial 2026 con un resultado positivo frente a uno de los favoritos del torneo.
¿Dónde ver Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?
El partido entre Inglaterra y Croacia se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de DSports (DIRECTV y DGO), Disney+, ESPN, América Televisión y Paramount+ en sus respectivas plataformas de televisión y streaming.
Datos claves
- Inglaterra y Croacia debutan hoy, miércoles 17 de junio, en el Mundial 2026.
- El partido se disputará en el AT&T Stadium (Estadio de Dallas) a las 3:00 PM.
- El capitán Luka Modrić lidera a Croacia en el Grupo L junto a Ghana y Panamá.