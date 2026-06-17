Inglaterra y Croacia se alistan para debutar en el Mundial 2026, en un duelo que enfrentará a Harry Kane vs. Luka Modric.

La Selección de Inglaterra y la Selección de Croacia protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se disputa HOY, miércoles 17 de junio, desde las 3:00 PM y marcará el inicio del camino mundialista para dos selecciones llamadas a pelear por la clasificación a los dieciseisavos de final.

Publicidad

El partido se jugará en el AT&T Stadium, denominado oficialmente durante el torneo como Estadio de Dallas. Además de los tres puntos en juego, el duelo tendrá un enorme valor estratégico pues también comparten grupo con Ghana y Panamá.

En la previa, el entrenador Thomas Tuchel destacó la calidad de Croacia y dejó en claro que espera una prueba exigente: “Tienen experiencia y es fuerte. Mañana nuestros hinchas verán y sentirán lo que yo he visto en los últimos 16 días”. Inglaterra apuesta por una mezcla de juventud y experiencia encabezada por Harry Kane y Jude Bellingham.

Por el lado croata, el técnico Zlatko Dalić volvió a respaldar públicamente a su capitán Luka Modrić: “Es mi mano derecha y un modelo a seguir”. A sus 40 años, el histórico mediocampista afronta probablemente su última Copa del Mundo como líder de una generación que quiere volver a competir entre las mejores selecciones del planeta.

Publicidad

Harry Kane vs. Luka Modric en la previa del partido entre Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026. (Foto: Producción Bolavip)

Alineaciones confirmadas de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra confirmó como titulares a Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’reilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará imponer intensidad desde el inicio y aprovechar el poder ofensivo de sus principales figuras.

Publicidad

Croacia, por su parte, formará con Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martín Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.

Con experiencia en todas sus líneas y liderados por Modrić, los balcánicos intentarán comenzar el Mundial 2026 con un resultado positivo frente a uno de los favoritos del torneo.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Croacia se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de DSports (DIRECTV y DGO), Disney+, ESPN, América Televisión y Paramount+ en sus respectivas plataformas de televisión y streaming.

Publicidad

Datos claves

Inglaterra y Croacia debutan hoy, miércoles 17 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el AT&T Stadium (Estadio de Dallas) a las 3:00 PM.

El capitán Luka Modrić lidera a Croacia en el Grupo L junto a Ghana y Panamá.