Uzbekistán vs. Colombia cierran la fecha 1 del Grupo K tras el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo.

Uzbekistán vs. Colombia EN VIVO HOY se enfrentan este miércoles 17 de junio por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados cafeteros, que esperan un debut exitoso de la selección liderada por James Rodríguez en su camino hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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La transmisión del partido estará disponible EN DIRECTO por DirecTV Sports (DSports) y Disney+, mientras que los aficionados también podrán seguir todas las incidencias ONLINE vía streaming por DGO, Disney+, RCN Online y la plataforma digital de RCN, desde cualquier dispositivo móvil, computadora o Smart TV.

Sobre el papel, Colombia aparece como favorita gracias a la calidad de su plantel y al proceso que lidera Néstor Lorenzo. La Tricolor llega después de cerrar su preparación con victorias por 3-1 sobre Costa Rica y 2-0 frente a Jordania, aunque también mostró algunas dudas en las derrotas ante Croacia y Francia.

Por ello, gran parte de las expectativas recaen en James Rodríguez y Luis Díaz, dos de las máximas figuras del equipo cafetero. Ambos están llamados a marcar diferencias en un encuentro que podría encaminar la clasificación colombiana a los dieciseisavos de final desde la primera fecha.

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James Rodríguez, la gran figura de Colombia para el partido ante Uzbekistán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Uzbekistán busca hacer historia en su debut mundialista

La selección uzbeka afronta el partido más importante de su historia reciente al disputar por primera vez una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro logró la clasificación tras una destacada campaña en las Eliminatorias Asiáticas, terminando por detrás de Irán tanto en el Grupo E como posteriormente en el Grupo A.

Con la ilusión de dar la sorpresa, Uzbekistán intentará frenar a una de las selecciones más fuertes de Sudamérica y comenzar con buen pie su aventura mundialista. Colombia, por su parte, sabe que una victoria la colocaría como líder del Grupo K y enviaría un mensaje importante a sus rivales en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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Abdukodir Khusanov, la máxima figura de Uzbekistán ante Colombia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Uzbekistán vs. Colombia: alineaciones confirmadas

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; James Rodríguez, Jhon Arias, Jefferson Lerma; Luis Díaz, Luis Suárez.

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Datos claves

Colombia vs. Uzbekistán juegan este miércoles 17 de junio por el Grupo K mundialista.

El partido será transmitido EN DIRECTO por DirecTV Sports, Disney+ y RCN Online.

La selección colombiana es liderada por James Rodríguez y el técnico Néstor Lorenzo.