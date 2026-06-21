Alineaciones confirmadas Uruguay vs Cabo Verde: lesiones, cambios y estrategia de Marcelo Bielsa

Ambos equipos se enfrentan este domingo en Miami por el Mundial 2026 desde las 17:00 horas, en un duelo clave del grupo.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan desde las 197:00 horas en el Miami Stadium, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

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Ambos combinados buscarán una victoria fundamental que les permita seguir con vida en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA. Revisa aquí las alineaciones, la transmisión en vivo y toda la previa del encuentro.

Alineación confirmada de Uruguay

Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Fede Valverde, Bentancur, Ugarte; Canobbio, Fede Vinas, Maxi Araújo.

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Alineación confirmada de Cabo Verde

Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Sidny Cabral; Ryan Mendes, Kevin Pina, Arcanjo, Monteiro, Garry Rodrigues; Gilson.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo de Marcelo Bielsa igualó 1-1 ante Arabia Saudita en su estreno y ahora está obligado a sumar una victoria frente a Cabo Verde si quiere seguir con opciones de avanzar a la siguiente fase.

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En tanto, Ronald Araújo, quien arrastra una lesión muscular, ha mostrado una evolución positiva en los últimos días, aunque no llegará en condiciones para el duelo ante el conjunto africano.

Cabo Verde, un equipo que sorprendió en su estreno con un empate ante España, afronta con mayor confianza su duelo frente a Uruguay tras sumar un punto valioso en el debut.

El conjunto africano, que mostró un planteo ordenado pese a su enfoque más conservador, dejó buenas sensaciones colectivas y contó con actuaciones destacadas de su arquero Vozinha y del defensor Diney Borges, pieza clave en la zaga por el sector izquierdo.

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DATOS CLAVES

Uruguay y Cabo Verde juegan la segunda jornada del Grupo H en el Miami Stadium.

El entrenador Marcelo Bielsa buscará la victoria tras el empate de Uruguay ante Arabia.

El defensor Ronald Araújo quedó descartado para este partido debido a una lesión muscular.