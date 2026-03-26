Fiesta en Bolivia tras los dos goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros que terminaron por darle vuelta al marcador ante Surinam, de cara al repechaje al Mundial 2026. Si bien Bolivia estaba perdiendo 1-0, en el minuto 71 llegó el empate y en el 78′ lo dio vuelta.

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Con este resultado, Bolivia está pasando a la final de la Llave B del repechaje al Mundial 2026 y tendrá que jugar ante Irak para saber cuál de las dos selecciones va a la Copa del Mundo para integrar el Grupo I.

Bolivia vs. Surinam: Gol de Moisés Paniagua

El primer gol de la esperanza llegó gracias a un remate de Moisés Paniagua. El extremo tiró un puntazo que hizo que la pelota supere al portero Etienne Vaessen e ingrese en el arco. Así, el empate estaba consumado 1-1 en el minuto 71 del partido por el repechaje internacional al Mundial 2026.

¡¡GOL DE BOLIVIA!!



PUNTAZO de Paniagua para empatar el partido contra Surinam.



El sueño mundialista de la Verde sigue vivo en el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/HbPdR2b09Y — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

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Bolivia vs. Surinam: Gol de Miguel Terceros

Pero la explosión fue mayor cuando Miguel Terceros anotó el 2-1 a favor de Bolivia ante Surinam por el repechaje al Mundial 2026. Con este tanto de penal se decretó la ventaja para Bolivia y, posteriormente, su pase a la siguiente fase del repechaje internacional al Mundial 2026.

¡¡GOL DE BOLIVIA QUE LO DA VUELTA!!



Miguel Terceros cambió el penal por gol y, por ahora, la Verde se mete en el partido definitorio del Torneo Clasificatorio FIFA contra Irak.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/PDWO8VdTOB — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

¿Contra quién juega Bolivia si le gana a Surinam?

Si Bolivia le gana a Surinam, tendrá que jugar ante Irak para conocer quién irá al Mundial 2026. El cotejo se dará el martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey.

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¿En qué grupo estará Bolivia si clasifica al Mundial 2026?

En caso de lograr la hazaña y clasificar al Mundial 2026, la Selección de Bolivia quedaría ubicada en el Grupo I, junto a potencias como la Selección de Francia, la Selección de Senegal y la Selección de Noruega. Un grupo de altísimo nivel que ya espera rival.

¿Por qué Marcelo Moreno Martins no juega el repechaje al Mundial con Bolivia?

Marcelo Moreno Martins no fue convocado por el técnico Óscar Villegas para jugar con Bolivia el repechaje al Mundial 2026. Pese a regresar de su retiro y firmar por Oriente Petrolero, el delantero no tuvo los minutos suficientes que el entrenador exigía como para tomarlo en cuenta y lo dejó fuera de la lista oficial.

Datos claves

Moisés Paniagua empató el partido 1-1 en el minuto 71 ante Surinam.

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Miguel Terceros anotó de penal el 2-1 definitivo en el minuto 78.