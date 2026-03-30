Bolivia afrontará un duelo clave ante Irak. Por su parte, el equipo altiplánico viene de imponerse 2-1 sobre Surinam en semifinales, resultado que lo posiciona con ventaja de cara a este compromiso.

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Mientras que, el combinado asiático arriba con incertidumbre, marcado por los inconvenientes que atravesaron jugadores y cuerpo técnico para trasladarse a México.

¿Cuándo y a qué hora juega Bolivia vs Irak?

El duelo entre Bolivia e Irak se jugará este martes 31 de marzo en las instalaciones del Estadio BBVA, ubicado en la ciudad de Monterrey, México. Este escenario deportivo cuenta con una capacidad para 53 529 asistentes.

Según se pudo conocer, el inicio está programado para las 22:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; a las 23:00 horas de Bolivia; a la medianoche de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile; y a las 04:00 horas del miércoles en España.

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¿Dónde ver Bolivia vs Irak EN VIVO?

En Perú y gran parte de Sudamérica, el compromiso podrá verse en vivo a través de las pantallas de DSports, mientras que también estará disponible vía streaming en la plataforma DGO.

En territorio boliviano, la transmisión estará a cargo de Tigo Sports, Entel TV, Tuves y Bolivia TV, permitiendo que la mayoría de hinchas pueda seguir el encuentro sin inconvenientes.

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Posibles alineaciones de ambos equipos

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.

DATOS CLAVES:

Bolivia enfrentará a Irak este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey.

enfrentará a Irak este martes en el Estadio BBVA de Monterrey. El partido por la fecha FIFA iniciará a las 23:00 horas en territorio boliviano.

en territorio boliviano. La transmisión del encuentro estará disponible en Bolivia vía Tigo Sports y Bolivia TV.