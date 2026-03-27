Guillermo Viscarra se acordó de Alianza Lima luego del triunfo de Bolivia ante Surinam: “Me ayuda mucho”

La Selección de Bolivia consiguió un triunfo muy valioso el día de ayer frente a Surinam por el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026. Ahora están a un solo partido de lograr el sueño de la clasificación y a raíz de dicha situación es que Guillermo Viscarra dio detalles de lo que vivió en el partido y se acordó de Alianza Lima en sus declaraciones.

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Fuente: Conmebol.

Es importante mencionar que Guillermo Viscarra fue una de las grandes figuras de Bolivia, más que nada durante el primer tiempo en donde tuvo hasta tres atajadas muy importantes para salvar a los suyos. Este buen momento se debe al nivel que ha conseguido en competencias con Alianza Lima a lo largo del último tiempo, tal y como lo dejó entrever.

Guillermo Viscarra dejándose la vida misma en el repechaje a la Copa del Mundo 2026. Detuvo un tiro franco de gol de Surinam… ¡con el rostro! Providencial salvada del portero de Bolivia. 🇧🇴👏pic.twitter.com/rzt65NXhGa — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) March 26, 2026

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“Me ayuda mucho el roce internacional, la Copa Libertadores y toda la eliminatoria. Nos preparamos al máximo para este partido, la importancia de lo que jugábamos, la responsabilidad que uno tiene. Entonces, creo que fue un desempeño increíble de todos los jugadores”; comentó Guillermo Viscarra en charla con los medios deportivos tras el Bolivia 2-1 Surinam.

Respecto al sueño de clasificar al Mundial 2026 con Bolivia, el ‘1’ de Alianza Lima manifestó lo siguiente: “Somos una familia ahí adentro, nos defendimos y corrimos por el otro. De eso se trata esta selección y así nos fortalecimos. Que sigan creyendo, que tengan fe, con esa energía positiva con nosotros para poder lograr la clasificación en el próximo partido”.

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Guillermo Viscarra llegó a Alianza Lima para ganarse un nombre

Si bien durante las últimas fechas del Torneo Apertura 2026 no fue titular debido a una lesión muscular que lo alejó de las canchas desde el mes de febrero, nadie puede dudar que Guillermo Viscarra marcó la diferencia en Alianza Lima a raíz de que llegó en la temporada 2025. Siempre fue un indiscutido en el arco blanquiazul por encima de cualquier oponente.

Fuente: Getty Images.

Es más, las hazañas de Alianza Lima a nivel internacional frente a Boca Juniors en Argentina y Gremio en Brasil tuvieron en el popular ‘Billy’ a unas de las grandes figuras de aquel plantel que era liderado técnicamente por Néstor Gorosito. Ahora con la posibilidad de que puede clasificar con Bolivia al Mundial 2026, en Matute están muy al pendiente de dicho sueño.

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El mensaje que Alianza Lima le dedicó a Guillermo Viscarra tras vencer a Surinam

Luego de que Bolivia consiga el triunfo por 2-1 frente a Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey, desde Alianza Lima no perdieron la oportunidad para alentar a un Guillermo Viscarra que los viene representando de la mejor manera con su selección y que ahora está a 90’ de meterse al Mundial 2026. “¡Solo un paso más, ‘Billy’!”; se pudo apreciar en redes sociales.

¡Solo un paso más, Billy!👏🏾💙 pic.twitter.com/N2uAWfavNS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 27, 2026

DATOS CLAVES

Bolivia venció 2-1 a Surinam en el Repechaje Intercontinental con Guillermo Viscarra como figura.

venció 2-1 a Surinam en el Repechaje Intercontinental con como figura. Alianza Lima felicitó al portero boliviano tras el triunfo obtenido en el Estadio BBVA de Monterrey.

felicitó al portero boliviano tras el triunfo obtenido en el Estadio BBVA de Monterrey. Guillermo Viscarra destacó que su roce en la Copa Libertadores con los íntimos ayudó a su rendimiento.